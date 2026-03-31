La flexibilidad en los trabajos, especialmente los sistemas híbridos, son cada vez más valorados por los mexicanos, por lo que asistir a las oficinas debe brindar experiencias que resulten atractivas para los trabajadores, especialmente en las ciudades donde los desplazamientos representan un sacrificio de tiempo. De acuerdo con Francisco Vázquez, presidente global de 3g Office, el espacio corporativo empieza a competir con la casa de forma “brutal”. En entrevista con El Cronista, el directivo mencionó que las oficinas deben diseñarse específicamente para las labores que no se pueden hacer en casa. “Y en esas están la conexión social, encontrarnos a la gente, vernos, conocernos personalmente. Está toda la parte de aprendizaje, reunirse en los equipos”, mencionó. Las oficinas, añadió, no pueden limitarse a tener estaciones de trabajo, porque son obsoletas. “Lo que puedo realizar en el workstation lo puedo hacer en cualquier otro lugar. Entonces, sobran workstations y faltan otras muchas cosas”. De acuerdo con OCC Mundial, 96% de los trabajadores mexicanos consideran que el home office permite un mejor balance de vida y trabajo, donde destaca que prácticamente la mitad se siente más productivo con este esquema. “El home office se ha consolidado como un beneficio altamente valorado y como un elemento que está redefiniendo la relación entre el talento y las organizaciones. La posibilidad de trabajar a distancia amplía el acceso a oportunidades laborales, al tiempo que incide positivamente en la productividad, el bienestar y la competitividad empresarial”, dice OCC. Para Francisco Vázquez, en medio del crecimiento de la flexibilidad laboral, es necesario que las oficinas no sean solo un lugar para trabajar, sino que ofrezcan experiencias de crecimiento personal. “Ahí aparecen las amenities, como barras de café de especialidad, comedores y muchas cosas que lo que al final están buscando es en esa competencia entre casa y espacio corporativo sin necesidad de obligar sino de seducir a la gente para que quiera venir al espacio y por una experiencia positiva pues haya merecido la pena”, dijo. El concepto de 3g Office, abundó, se basa en “generar experiencias”, para juntar a la gente (gather people) y hacer crecer los negocios (grow business). “Al final todo el mundo que invierte en una infraestructura, y más en un espacio corporativo, lo que quiere es que eso esté lleno de gente y que se transmita la cultura y que es la toda la parte de que te comentaba socialización toda la parte de innovación y creatividad”, afirmó. El directivo de 3G Offices mencionó que los esquemas híbridos con experiencias permiten mejorar la retención de talento. “La segunda pregunta en una entrevista de trabajo por parte de los candidatos es si la empresa ofrece flexibilidad, y es un elemento en el que, claro, el que puede elegir lo exige”, mencionó. En este sentido, Adriana Velasco, gerente regional de Comunicación, Cultura & Change Management Manpower Group, mencionó que las empresas que ofrecen esquemas de trabajo flexibles, tardan hasta 23% menos tiempo en cubrir una vacante. “Los jóvenes quieren vivir con flexibilidad, poniendo un ejemplo absurdo, no vas a contratar a nadie si no le pagas un sueldo. O sea, la flexibilidad ha pasado a ser algo así.Creo que la nueva normalidad es así que podemos trabajar desde cualquier lugar, y en cualquier momento también, porque no solamente está el trabajo asíncrono, determinadas horas, sino lo que hace mucha gente: por la tarde estoy con mis hijos ayudando las tareas y todo eso y a las 8 de la tarde me conecto y hago parte de mi trabajo a las 9 de la noche”, comentó. El trabajo asíncrono, la flexibilidad en el lugar para trabajar y las experiencias en la oficina, añadió Francisco Vázquez, forman un entorno laboral que genera calidad de vida para el empleado.