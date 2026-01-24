Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 24 de enero.

Estas son las efemérides del 24 de enero

1776: En Königsberg (Prusia, actual Rusia), nace el escritor y compositor alemán E. T. A. Hoffmann, que ejercerá una gran influencia en el movimiento romántico de la literatura alemana.

(Hace 250 años)

1712: Nace en Berlín Federico II el Grande, rey de Prusia de 1740 a 1786. Será considerado uno de los déspotas ilustrados más notables de la Europa del siglo XVIII y gran mecenas de la cultura.

(Hace 314 años)

76: En Itálica, Hispania, nace Adriano, emperador del Imperio Romano de 117 a 138 y gran filósofo estoico y epicúreo. Durante su reinado el Imperio Romano alcanzará la mayor extensión territorial de su historia y, en general, será un periodo de paz. Morirá en Bayas (actual Italia) con sesenta y dos años de edad.

(Hace 1950 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1965: Muere en Londres, Winston Churchill, estadista, historiador, escritor, orador británico y varias veces Primer Ministro del Reino Unido. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953.

(Hace 61 años)

1920: Fallece en el hospital de la Caridad de París (Francia), a los treinta y seis años, Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano, perteneciente a la denominada Escuela de París. Destacó por la elegancia y simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos, siendo característicos los rostros ovalados que tan popular le hicieron.

(Hace 106 años)

41: En Roma (Italia) se pone fin a la tiranía despótica del Emperador Calígula, de 29 años, que gobernaba desde hacía cuatro, con su asesinato a manos del tribuno Casio Quereas.

(Hace 1985 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Adriano en el año 76, ya que su reinado como emperador del Imperio Romano marcó la mayor extensión territorial del imperio y un periodo de paz significativo, lo que tuvo un impacto duradero en la historia de Europa.