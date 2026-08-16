Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 16 de agosto.

Estas son las efemérides del 16 de agosto

1888: Nace en Tremadoc (Gales, Reino Unido) el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido en todo el mundo como Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica que será destinado a El Cairo y a La Meca. Los árabes lo adoptarán como líder estratégico y se convertirá en oficial de contacto contra el Imperio Turco. Lawrence luchará siempre por la independencia árabe. (Hace 138 años)

1573: En la localidad de Graz, Austria, nace Ana de Habsburgo, conocida como Ana de Austria, noble austríaca, reina de Polonia y de Suecia tras su matrimonio con el rey Segismundo Vasa pero, que al ser católicos, serán vistos con desconfianza por la aristocracia protestante sueca, de confesión luterana. (Hace 453 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2003: Refugiado desde 1979 en Jedda, Arabia Saudita, muere el tiránico dictador ugandés Idi Amin Dada, que en 8 años sumió a Uganda en la confusión. Su aparato represor provocó la muerte de cerca de 300.000 paisanos y dejó su país en banca rota. (Hace 23 años)

1977: En su mansión de Graceland, en Menphis (EE.UU.), los fármacos acaban con la vida del cantante de rock estadounidense, Elvis Presley, de 42 años de edad, el "Rey del rock and roll". Deja tras de sí un importante legado a la música pop. (Hace 49 años)

1585: En Siberia, el jefe de los cosacos Timofeievich se ahoga en el río Irtysh mientras huye de los tártaros. Con su campaña iniciada en 1581 allanó el camino para la conquista y anexión de Siberia a Rusia. (Hace 441 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Thomas Edward Lawrence en 1888, ya que su papel como líder estratégico en la lucha por la independencia árabe y su influencia en la inteligencia británica durante la Primera Guerra Mundial marcaron un hito en las relaciones entre Oriente y Occidente, así como en la historia del Medio Oriente.