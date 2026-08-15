Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 15 de agosto .

Estas son las efemérides del 15 de agosto

1917: En Ciudad Barrios (El Salvador), nace Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, más conocido como monseñor Romero, sacerdote católico y cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), gran defensor de los derechos humanos por lo que sería asesinado en 1980 por la extrema derecha. (Hace 109 años)

1907: En Cartagena, España, nace Carmen Conde, poetisa, novelista y dramaturga que será considerada una de las voces más relevantes de la generación del 27. Escribirá más de 100 libros en los que tocará temas como el amor, el erotismo, la sensualidad, el cuerpo femenino.. Cofundará la primera Universidad Popular de Cartagena y en 1978 será la primera académica de la Real Academia Española. (Hace 119 años)

1771: Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) el escritor sir Walter Scott, autor de "Ivanhoe". Con esta novela se iniciará un género literario: la novela histórica, en la que un personaje ficticio se verá envuelto en una trama histórica, con personajes históricos, todo ello tratado con absoluta minuciosidad. (Hace 255 años)

1769: Nace en Ajaccio (Córcega) Napoleón Bonaparte, que será emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón I y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. Napoleón resultará ser un administrador competente al proporcionar a todos los países conquistados una Constitución. Abolirá feudalismos a la vez que establecerá gobiernos eficaces. En su país, siendo Emperador, revisará y agrupará las leyes en códigos e incorporará algunos logros de la Revolución Francesa, como la tolerancia religiosa. (Hace 257 años)

1688: Nace en Berlín, actual Alemania, Federico I de Prusia que durante su mandato logrará un gran desarrollo interno de Prusia al instaurar un sistema económico rígido y eficaz al transferir la administración financiera pública de los gobiernos locales a la autoridad central. Instaurará, asimismo, la enseñanza primaria obligatoria. (Hace 338 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1967: En Bruselas (Bélgica) fallece el pintor belga René Magritte. En sus primeros años su obra estuvo fuertemente influenciada por la figura de De Chirico y por la atmósfera misteriosa de sus pinturas. Posteriormente entró en contacto con la vanguardia parisina del momento, presidida por André Breton y comenzó a desarrollar el surrealismo que, con el tiempo, cobraría un estilo muy personal girando alrededor de la relación entre el lenguaje y sus objetos. (Hace 59 años)

1935: Muere en París (Francia) Paul Victor Jules Signac, pintor neoimpresionista francés, famoso por su depurada técnica puntillista al igual que Georges Seurat. (Hace 91 años)

1057: En Lumphanan (los Highlands de Escocia), en el campo de batalla muere Macbeth (en cuya vida se inspirará William Shakespeare para escribir su famosísima obra de teatro) a manos de Malcolm, el hijo mayor de Duncan I. Diecisiete años atrás, el 14 de agosto de 1040, Macbeth había matado a Duncan I en una batalla (y no de manera traicionera mientras dormía, como en la obra de Shakespeare) por la corona de Escocia. El cuñado de Macbeth, Lulach I, lo sucederá en el trono, pero será asesinado a su vez por Malcom Canmore, el 17 de marzo de 1058. Así concluirá el periodo céltico de la historia de Escocia. Después de esta muerte Malcolm, el hijo de Duncan I, se convertirá en Malcolm III y reinará Escocia durante los siguientes 35 años. (Hace 969 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Óscar Arnulfo Romero en 1917, ya que se convirtió en un defensor de los derechos humanos en El Salvador y su legado sigue siendo relevante en la lucha contra la injusticia y la opresión, lo que culminó trágicamente con su asesinato en 1980.