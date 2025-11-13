Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 13 de noviembre.

Estas son las efemérides del 13 de noviembre

1850: Nace en Edimburgo (Reino Unido) el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de "La isla del tesoro". (Hace 175 años)

1312: Nace en Windsor (Inglaterra) el rey Eduardo III, cuya pretensión sobre la corona francesa será el origen de la Guerra de los Cien Años (de 1337 a 1453). Asimismo convertirá su reino en una de las más importantes potencias militares de Europa. (Hace 713 años)

354: En Tagaste, pequeña ciudad de Numidia (actual Argelia), nace San Agustín, el autor de "Las Confesiones" y "La Ciudad de Dios", será obispo de Hipona de 396 a 430 y uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo. (Hace 1671 años)

1903: En su apartamento del boulevar Morland de París, Francia, a los 73 años de edad fallece el pintor impresionista francés Camille Pisarro, considerado uno de los padres de este movimiento artístico, junto a Monet y Alfred Sisley. Fueron discípulos suyos, entre otros, Paul Cézanne y Paul Gauguin. Hombre de ideales cercanos al socialismo anarquista, en muchos de sus cuadros plasmó la vida rural francesa y el trabajo a que es sometido el campesinado. También pintará escenas callejeras de París, bonitos paisajes y bellos ríos. (Hace 122 años)

1873: En su ciudad natal de Madrid, fallece el pintor realista Eduardo Rosales, cuya obra, principalmente de temática histórica, cuenta con acuarelas, dibujos y numerosos retratos. (Hace 152 años)

1868: Muere en París (Francia) Gioacchino Antonio Rossini, compositor y músico italiano, autor de numerosas y conocidas obras como "El Barbero de Sevilla" que, aunque parezca increíble por su belleza, compuso en tan sólo 13 días. (Hace 157 años)

1460: Fallece en Vila do Infante (Portugal), Enrique el Navegante, príncipe portugués y organizador de importantes expediciones exploratorias de finales de la Edad Media, base para la posterior extensión del imperio colonial portugués. (Hace 565 años)

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de San Agustín en el año 354, ya que su influencia como pensador cristiano y su obra, incluyendo "Las Confesiones" y "La Ciudad de Dios", han dejado una huella profunda en la teología y filosofía occidental, moldeando el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos.