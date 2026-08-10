Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 10 de agosto, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 10 de agosto

1912: En el municipio de Itabuna, Brasil, viene al mundo el escritor brasileño Jorge Amado. Sus obras, de carácter realista e irónico, denunciarán las injusticias sociales. Escribirá "Tierras del sinfín", considerada su obra maestra. (Hace 114 años)

1874: En West Branch (Iowa, EE.UU.) nace el que será trigésimo primer Presidente de Estados Unidos, de 1929 a 1933, Herbert Clark Hoover por el Partido Republicano. Al tener que hacer frente a la crisis de la Gran Depresión de 1929, que llevará al hundimiento de gran parte de la economía estadounidense, su popularidad y prestigio se verán fuertemente lastrados y perderá las elecciones de 1932 frente a su rival del Partido Demócrata, Franklin D. Roosevelt. (Hace 152 años)

1814: En Fráncfort del Main (Alemania) nace Henri Nestlé, boticario y empresario suizo de origen alemán, fundador de la empresa Nestlé, una de las compañías de bebidas y alimentos más grandes del mundo. En 1867 desarrollará la leche condensada. Su harina para bebés será decisiva para combatir la mortalidad infantil al solucionar el problema del abastecimiento de leche fresca. (Hace 212 años)

1267: Nace en Valencia (actual España) Jaime II de Aragón, hijo de Pedro III, Será apodado el Justo y será rey de Aragón y Sicilia desde 1291 a su muerte en 1327. (Hace 759 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1923: Fallece en el municipio serrano de Cercedilla (España), el pintor impresionista español Joaquín Sorolla cuyas obras otorgan un protagonismo absoluto a la luz y reflejan con fidelidad las circunstancias históricas y contradicciones del cambio de siglo, del XIX al XX, sumido en plena crisis. También destaca en sus obras su amor por el paisaje levantino, tierra que le vio nacer y la presencia humana, todo ello con plenitud de colores que hacen trepidar con movimiento las figuras que en ellas aparecen. (Hace 103 años)

1759: Muere de apoplejía en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid) el rey de España, Fernando VI de Borbón, a los 46 años. Durante su reinado florecieron la agricultura, el comercio y la industria gracias al periodo de paz y neutralidad en el exterior que él mismo fraguó. (Hace 267 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Jorge Amado en 1912, ya que sus obras denunciaron las injusticias sociales, impactando profundamente la literatura brasileña y la conciencia social de su tiempo.