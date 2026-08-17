El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 12.06 horas este domingo, 16 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 74 km al sur de Puerto Escondido, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 15.199° y una longitud de -97.124°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma y aplicar agáchate, cúbrete y agárrate. Se pide alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Tras el movimiento, las autoridades recomiendan evacuar por rutas señalizadas hacia puntos de reunión y revisar posibles fugas de gas o daños eléctricos sin encender flamas. Se sugiere seguir canales oficiales y contar con una mochila de emergencia con agua, linterna y documentos.