El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Guerrero a las 14.51 horas este domingo, 16 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 66 km al suroeste de Coyuca de Benítez, con una profundidad de 7.9 kilómetros, latitud de 16.541° y una longitud de -100.471°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en guerrero (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante sismos, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, evacuar por rutas señalizadas cuando cese el movimiento, alejarse de vidrios, cortar gas y electricidad si es seguro, portar una mochila de emergencia y seguir solo canales oficiales.