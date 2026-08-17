El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.4 ocasionado en Sonora a las 09.57 horas este domingo, 16 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 36 km al este de Agua Prieta, con una profundidad de 17.3 kilómetros, latitud de 31.272° y una longitud de -109.174°.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter se registra en sonora (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante sismos, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, evacuar por rutas señalizadas cuando cese el movimiento, alejarse de vidrios, cortar gas y electricidad si es seguro, portar una mochila de emergencia y seguir solo canales oficiales.