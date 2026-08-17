En el transcurso de este domingo, 16 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 23.00 horas y ha tenido una magnitud de 4.5 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 132 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 23.1 kilómetros, latitud de 14.229° y una longitud de -93.291°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.5 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy que, ante sismos, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas; no usar elevadores; contar con mochila de emergencia y, tras el movimiento, revisar fugas de gas y seguir información oficial.