Es el país más poderoso de América Latina, posee un ejército más numeroso que el de Estados Unidos y puede ganar una Tercera Guerra Mundial.

En un contexto donde las principales potencias se disputan su influencia en el mundo, lo que se traduce en un constante crecimiento de tensiones y conflictos internacionales, los ejércitos se refuerzan y muchos países robustecen su inversión en defensa con mira al posible estallido de una Tercera Guerra Mundial.

En el escenario geopolítico de América, Estados Unidos puede ser superado por Brasil, país que se consolida como la principal potencia militar y más poderoso de la región latina.

Su ejército no solo es el más grande en número de efectivos, sino también el mejor financiado, con un presupuesto que supera al del resto de los países vecinos. Además, ha logrado avances en tecnología de defensa que le permiten situarse en el radar de las potencias mundiales.

Por qué Brasil tiene el ejército más poderoso de América Latina que podría superar a Estados Unidos

De acuerdo con informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región . Además, su presupuesto para defensa alcanzó en 2023 los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, una cifra que lo coloca muy por encima de sus pares latinoamericanos.

Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación.

Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América Latina.

Cuáles son las armas más poderosas de Brasil, listo para una Tercera Guerra Mundial

Uno de los principales pilares del poder militar de Brasil es su capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América latina.