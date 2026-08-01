En esta noticia ¿Cómo funcionan las prótesis parciales removibles y en qué casos se utilizan?

Cuando una persona pierde una o varias piezas dentales, existen distintas opciones para recuperar la función y la estética de la boca. Entre ellas se encuentran las prótesis fijas y las prótesis parciales removibles, cuya elección dependerá de la evaluación realizada por el odontólogo.

De acuerdo con una animación educativa de la Clínica Médico Dental Pardiñas, difundida en el canal Dentalk, las prótesis parciales removibles están diseñadas para reponer uno o varios dientes ausentes y se caracterizan por poder retirarse para su limpieza y mantenimiento, a diferencia de las restauraciones fijas.

¿Cómo funcionan las prótesis parciales removibles y en qué casos se utilizan? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo funcionan las prótesis parciales removibles y en qué casos se utilizan?

Según explica la Clínica Médico Dental Pardiñas, una prótesis parcial removible suele estar fabricada con una combinación de metal y resina.

Su estabilidad se consigue gracias a ataches y ganchos que se apoyan sobre los dientes naturales para proporcionar retención y mantener la prótesis en su lugar durante el uso.

Entre las características señaladas por la fuente se encuentran:

Permiten reemplazar una o varias piezas dentales faltantes.

Generalmente están elaboradas en metal y resina.

Utilizan ataches y ganchos apoyados en los dientes para lograr su retención.

Pueden retirarse de la boca para su limpieza y colocarse nuevamente.

Existen múltiples diseños, adaptados a las necesidades de cada paciente.

La animación también destaca que no existe un único modelo de prótesis parcial removible. Su diseño cambia según cada caso clínico, la cantidad de dientes que deben reemplazarse y las condiciones de la boca del paciente.

Utilizan ataches y ganchos apoyados en los dientes para lograr su retención. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por ello, la decisión entre una prótesis removible y una prótesis fija debe ser tomada por un profesional tras realizar una valoración odontológica. Fuente: Clínica Médico Dental Pardiñas, canal Dentalk.