La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Escorpio este sábado tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Escorpio para este sábado

Si muestras tu faceta más cariñosa y atenta y conectas con los sentimientos de la otra persona —en especial si es alguien cercano— te será más fácil desactivar una discusión. Las defensas se suavizarán y, al poco rato, esa breve tormenta emocional se habrá disipado. Recurre a tu sentido del humor.

El horóscopo del día para Escorpio (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio, según el horóscopo?

Hoy, Escorpio disfrutará de un brillo especial en el amor y conectará mejor con Piscis, su compatibilidad destacada del día.

¿Cómo le irá en el trabajo a Escorpio este sábado?

Escorpio, tu suerte laboral crece si hoy muestras tu faceta cariñosa y atenta: al conectar con los sentimientos de tus colegas desactivarás discusiones; con humor, las tensiones se disipan y surgen oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Escorpio

Escorpio, canaliza tu intensidad con ejercicio moderado, buen descanso y alimentación equilibrada; maneja el estrés con meditación o respiración, hidrátate bien y no descuides chequeos rutinarios.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Escorpio

Muestra tu faceta más cariñosa y atenta. Conecta con los sentimientos de quienes tienes cerca. Recurre a tu sentido del humor para desactivar tensiones.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.