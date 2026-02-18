El Gobierno activará este miércoles 18 de febrero un operativo preventivo que llegará directamente a millones de celulares. A las 11:00 horas, los dispositivos emitirán un sonido oficial acompañado de un mensaje específico. Las autoridades confirmaron que se trata de una acción planificada y pidieron a la población no alarmarse. La medida forma parte de un ejercicio coordinado entre organismos de seguridad y protección civil. El envío masivo del aviso busca que la ciudadanía identifique el tono, el texto y el procedimiento ante una eventual emergencia. Habrá ajustes técnicos que modificarán cómo se recibe la notificación en los teléfonos. El operativo se realizará luego de recientes movimientos sísmicos que reforzaron la necesidad de preparación. Las autoridades insistieron en que el ejercicio permitirá medir tiempos de respuesta, evaluar sistemas de alerta y fortalecer protocolos. La participación ciudadana será clave para los resultados. El envío del mensaje está vinculado al Primer Simulacro por Sismo 2026, programado para el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) buscan reforzar la cultura de prevención ante un posible sismo de gran magnitud. La hipótesis plantea un movimiento de magnitud 7.2 con epicentro en Oaxaca. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el ejercicio permitirá evaluar daños potenciales en viviendas, infraestructura y edificios estratégicos. También se pondrá a prueba el funcionamiento del sistema de alerta sísmica, altavoces y coordinación entre dependencias. El simulacro no es un evento aislado. Forma parte de tres ejercicios programados durante el año, definidos tras el sismo registrado en enero del corriente año en Guerrero. Las autoridades buscan medir tiempos de reacción, respuesta institucional y participación ciudadana. Además, habrá cambios en celulares: el volumen del sonido será ajustado y el mensaje aparecerá con las palabras “sismo” o “alerta”. Esta modificación responde a quejas previas de usuarios sobre el tono y el texto de la notificación. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que el simulacro es una oportunidad para revisar protocolos familiares y laborales. La organización interna puede marcar la diferencia durante una emergencia real. Las autoridades también buscan comprobar la coordinación entre gobiernos locales, estatales y cuerpos de emergencia. El funcionamiento de altavoces, brigadas internas y protocolos será parte central del ejercicio. El mensaje que llegará a los teléfonos no implica riesgo real, pero sí una invitación directa a participar. Reconocer el sonido, seguir indicaciones y practicar la evacuación puede reducir riesgos cuando la alerta sísmica deje de ser un simulacro.