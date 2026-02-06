Albert Einstein fue mucho más que un científico brillante, pues su sabiduría se extendió a diversos campos que han trascendido la ciencia y que lo han consagrado al día de hoy como un gran referente, icónico por su positivismo y actitud frente a la vida. En ese sentido, existe un "truco mental" que el físico utilizó siempre para cumplir sus objetivos y actualmente es comprendido como uno de los mayores secretos de su éxito. Aquí te contamos de qué se trata. Albert Einstein no solo fue responsable de increíbles descubrimientos científicos que facilitaron la comprensión del mundo tal como lo conocemos, sino que también dejó un vasto legado de valores y consejos que aún perduran en la memoria colectiva. Así, aunque su lista de frases icónicas es extensa, uno de sus postulados más destacados afirmaba que “la mente es como un paracaídas.. solo funciona si la tenemos abierta”. Esta forma de enfrentar la vida fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares del éxito del científico, quien en múltiples ocasiones subrayó la importancia de la imaginación sobre el conocimiento. Esta flexibilidad le permitió explorar nuevas perspectivas en cada aspecto de su vida, un elemento crucial para sobreponerse a las dificultades y superar los resultados adversos, ya que Einstein también sostenía que "no podemos resolver un problema razonando de la misma manera en la que lo hicimos para crearlo“. De esta manera, Einstein comprendía que, además de mantener una actitud perseverante, la humildad es un aspecto esencial para disfrutar de una vida feliz. Este consejo se materializó en un obsequio que ofreció como propina a un repartidor durante su estancia en Tokio, el cual se subastaría años después por 1,5 millones de dólares. Así, el papel contenía la siguiente inscripción: "una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica“, ofreciendo una valiosa lección que ha perdurado en el tiempo.