Enero transcurre con los depósitos de uno de los apoyos económicos más solicitados de la República Mexicana: la Pensión para el Bienestar.

El Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos de todas las asistencias sociales que otorga el Gobierno, confirmó la fecha de pago para algunos beneficiarios a partir de la segunda semana de enero.

El Banco del Bienestar confirmó fecha de pago para la segunda semana de diciembre. (Foto: Archivo).

¿Quiénes pueden anotarse a la Pensión Bienestar?

Con el comienzo de un nuevo año, se da el registro de un gran número de mexicanos que buscan acceder a una asistencia económica del Gobierno para hacer frente a sus distintos gastos.

La Secretaría del Bienestar, entidad que asigna los apoyos económicos, mantiene actualizada la lista de requisitos para acceder a uno de los programas más solicitados del país: la Pensión Bienestar.

Debido a que las condiciones para ser considerado elegible varían según la categoría, los mexicanos deberán tomar nota de los siguientes datos:

Adultos mayores

Se requiere tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,100 pesos.

¿Quiénes cobran la segunda semana de enero?

El Banco del Bienestar continúa durante la segunda semana de enero con la dispersión de recursos correspondiente a la Pensión Bienestar.

Cabe recordar que el Gobierno mexicano estableció un aumento para las distintas categorías, por lo que los beneficiarios recibirán en sus cuentas un monto mayor al del último bimestre.

Desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de enero, se entregarán los depósitos a los ciudadanos cuyos apellidos inicien con las siguientes letras:

Lunes 12 de enero: letra G .

Martes 13 de enero: letra G .

Miércoles 14 de enero: letras H, I, J y K.

Jueves 15 de enero: letra L .

Viernes 16 de enero: letra M.