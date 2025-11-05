El Banco del Bienestar realizará entre el miércoles 5 y el viernes 7 de noviembre las transferencias de dinero correspondientes a uno de los programas sociales más reconocidos del país.

La entidad bancaria difundió a comienzos del corriente mes el calendario de pagos correspondiente a la Pensión para el Bienestar, que ampara a los sectores de la población más vulnerables del país, entre los que se incluyen los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños y niñas hijos de madres trabajadoras.

Aquellos habitantes que se hayan registrado para cobrar esta ayuda económica y busquen saber qué necesitan para ver acreditado su dinero durante la primera semana del corriente mes, deberán tomar nota de una serie de requisitos.

¿Qué se necesita para ser parte de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar forma parte de la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno de México a los sectores de la población que más lo necesiten.

Los requisitos que establece para cobrar este apoyo financiero difieren según la categoría bajo la cual se encuentren inscritos los mexicanos.

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

¿Quiénes cobran entre el miércoles 5 y viernes 7 de noviembre?

De acuerdo a la información que compartió el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación, durante el transcurso de noviembre se realizarán los depósitos correspondientes al último bimestre del año.

Cabe recordar que la dispersión de recursos se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en el mes según la letra con la que comience su primer apellido. En este aspecto, las personas que cobrarán hasta el viernes son quienes reúnan las siguientes condiciones:

Miércoles 5 de noviembre: letra C

Jueves 6 de noviembre: letra C

Viernes 7 de noviembre: letra D, E y F.