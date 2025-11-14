Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 14 de noviembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 14 de noviembre

1927: Nace en Lorca (España), Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. (Hace 98 años)

1889: Nace en Allahabad (Uttar Pradesh, India) Jawaharlal Nehru, que será líder del ala moderada socialista del Congreso Nacional Indio para la lucha por la independencia. Llegará a ser primer ministro de la India desde su independencia, el 15 de agosto de 1947, hasta su muerte en 1962. (Hace 136 años)

1840: En la hermosa ciudad de París (Francia), nace el pintor Claude Monet, que será el padre y más importante representante del Impresionismo, caracterizado por el intento de plasmar el momento de la luz, logrando así una "impresión visual". (Hace 185 años)

1765: En Pensilvania, EE.UU., nace Robert Fulton, ingeniero e inventor estadounidense, muy conocido por construir y desarrollar el primer barco de vapor que tendrá un gran éxito comercial. (Hace 260 años)

1719: En la ciudad de Augsburgo (actual Alemania) nace Johann Georg Leopold Mozart, compositor, director, excelente profesor y violinista. Pondrá mucho interés en la educación de su hijo, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que a los seis años de edad será un avanzado intérprete de instrumentos de tecla y eficaz violinista haciendo gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. En 1765, Johann publicará en Augsburgo su libro "Versuch einer gründlichen Violinschule", un tratado completo sobre la técnica del violín que será traducido a varias lenguas. (Hace 306 años)

1831: Fallece en Berlín (Alemania) víctima de una epidemia de cólera, Georg Wilhem Friedrich Hegel, filósofo alemán en la cumbre del movimiento decimonónico teutón del idealismo filosófico, cuyo pensamiento tendrá un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. (Hace 194 años)

1716: En Hannover, actual Alemania, muere Gottfried Wilhelm von Leibniz, gran pensador, filósofo, matemático, jurista y político alemán. Entre sus muchos escritos destaca "De Ars combinatoria". Había nacido en Leipzig en julio de 1646. (Hace 309 años)

565: Fallece en Constaninopla, actual Turquía, Justiniano I el Grande, emperador de los romanos desde el 1 de agosto de 527 hasta su muerte. Quiso restaurar el antiguo imperio. (Hace 1460 años)

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Jawaharlal Nehru en 1889, ya que se convirtió en el primer ministro de la India tras su independencia en 1947, desempeñando un papel crucial en la lucha por la libertad del país y en la formación de su identidad nacional.