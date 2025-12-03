Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 3 de diciembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 3 de diciembre

1857: Nace en Berdyczów (actual Ucrania) Józef Teodor Konrad Korzeniowski de Nalecz, novelista polaco nacionalizado inglés más conocido por su seudónimo Joseph Conrad, autor de novelas como "El corazón de las tinieblas", "Lord Jim" y "El agente secreto" entre otras. (Hace 168 años)

Fuente: narrativas-mx

1919: Fallece en Cagnes sur Mer (Francia) el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se aventuró con los impresionistas, a partir de 1883 sus obras derivaron a una disciplina mayor, la denominada "técnica formal". Siempre estuvo muy influenciado por la técnica del pintor renacentista Rafael. (Hace 106 años)

1894: En su casa en Vailima, cercana a la capital de Samoa, perteneciente al archipiélago de la Polinesia en el sur del Pacífico, fallece de un ictus cerebral el escritor británico, de 44 años de edad, Robert Louis Balfour Stevenson. Deja tras de sí una extensa obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras, relatos breves, lírica y ensayos, aunque es más conocido por ser el artífice de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura juvenil, como "La isla del tesoro", "La flecha negra" o la novela de misterio "El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde". (Hace 131 años)

1552: Muere en la isla de Shang-Shuan (China) el jesuita Francisco Javier, apóstol de la India, en su empeño en adentrarse en el gran imperio chino. En la primavera de 1554 su cuerpo será trasladado a Goa, en la India. El 12 de marzo de 1622 será canonizado por el Papa Gregorio XV. (Hace 473 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Joseph Conrad en 1857, ya que su obra ha tenido un impacto significativo en la literatura, explorando temas complejos de la condición humana y la moralidad a través de novelas icónicas como "El corazón de las tinieblas".