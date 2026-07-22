La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 22 de julio de 2026 en México es de 12.35 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense retrocedió -0.17% y en el último año acumuló una caída de -6.64%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense cayó dos jornadas, subió dos, volvió a caer, encadenó tres subidas y terminó con dos caídas, cerrando casi sin cambios.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 9.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 6.39%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, registrando un aumento en su valor por segundo día consecutivo. Este comportamiento sugiere que la moneda está recuperando fuerza frente a otras divisas.

El aumento sostenido en la cotización del Dólar canadiense podría indicar una mejora en la economía local o en la confianza del mercado, lo que resultaría favorable para los inversores y el comercio exterior.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.