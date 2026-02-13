Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 13 de febrero. 1929: En Santiago de Veraguas (Panamá) nace Omar Torrijos, militar y político panameño. En el golpe militar que en 1968 derrocará al presidente Arnulfo Arias surgirá como máximo dirigente del nuevo régimen. Tras las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asamblea Nacional dará a Torrijos poderes extraordinarios durante 6 años. Negociará con Estados Unidos que la soberanía de la zona del Canal se transferirá progresivamente al Estado de Panamá, culminando este proceso el 31 de diciembre de 1999. (Hace 97 años) 1903: Nace en Lieja (Bélgica) el escritor belga, Georges Simenon, padre del "comisario Maigret", entrañable personaje literario. Por superstición, ya que nace un viernes 13, es oficialmente inscrito como nacido ayer, día 12. (Hace 123 años) 1883: Muere en Venecia (Italia) el compositor alemán Richard Wagner. Entre sus óperas destacan "El holandés errante", "Tannhauser", "Tristán e Isolda", "Sigfrido" y "Parsifal". (Hace 143 años) 1837: En Madrid (España), se descerraja un tiro en la sien derecha, el joven escritor español romántico Mariano José de Larra a los 26 años de edad, al perder toda esperanza de ver a España bajo un régimen liberal, su disconformidad y desaliento ante el rumbo que está tomando la sociedad española y por el doloroso abandono definitivo de su amante Dolores Armijo. (Hace 189 años) 1542: Enrique VIII, rey de Inglaterra e Irlanda, ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard, por adulterio, lo que significa traición al rey. En el día de hoy es decapitada en la Torre de Londres. (Hace 484 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Omar Torrijos en 1929, ya que su liderazgo militar y político transformó Panamá, especialmente con la negociación que permitió la transferencia de la soberanía del Canal de Panamá al país, un hecho crucial para la historia panameña y su independencia.