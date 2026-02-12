Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 12 de febrero. 1888: Nace en Madrid (España) Clara Campoamor, abogada y política pionera del feminismo, por tanto firme defensora de los derechos de la mujer por la igualdad y principal impulsora del derecho al voto femenino en España, aprobado en diciembre de 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Morirá exiliada en Suiza en 1974 a los 84 años. (Hace 138 años) 1882: Nace en San Petersburgo (Rusia) Anna Pavlova, una de las más destacadas bailarinas de ballet clásico de todos los tiempos. (Hace 144 años) 1815: Nace en Roma (Italia) el pintor español Federico Madrazo, que será pintor oficial de la corte española, director del Museo del Prado y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Hace 211 años) 1809: Nace en el Condado de Hardin (EE.UU.) Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos (1861-65), luchará en la Unión durante la Guerra Civil Americana y logrará la emancipación de los esclavos, será un defensor elocuente de la democracia y antepondrá a su persona su anhelo de unidad nacional. (Hace 217 años) 1809: Nace en Shresbury (Reino Unido), Charles Darwin, biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies, donde afirmará que el individuo mejor adaptado tiene más probabilidades de salir victorioso en la lucha por la existencia. (Hace 217 años) 1637: Nace en Ámsterdam (Países Bajos) el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdan, que observará por primera vez los glóbulos rojos de la sangre. (Hace 389 años) 1984: Muere en la ciudad de París, Francia, el escritor e intelectual argentino Julio Cortázar, autor de obras inmortales como "Bestiario", "Historias de cronopios y de famas" y "Rayuela". Renovó el género narrativo, poniendo especial cuidado en el cuento breve. (Hace 42 años) 1804: Fallece en Köenisburg (actual Rusia), Imanuel Kant, filósofo alemán cuya obra clave es "Crítica de la razón pura". (Hace 222 años) 1554: En Londres, Inglaterra, es ejecutada, por orden de la reina María I Tudor, la joven de 16 años Jane Grey, que fuera reina de Inglaterra por unos pocos días, del 6 de julio al 19 de julio de 1553. A pesar de morir a tan temprana edad, se la considera, sin ninguna duda, una de las mujeres más cultas de su época. (Hace 472 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Clara Campoamor en 1888, ya que fue una pionera del feminismo y defensora de los derechos de la mujer en España, impulsando el derecho al voto femenino, que se aprobó en 1931. Su labor sentó las bases para la igualdad de género en el país.