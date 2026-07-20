Este lunes llega otro asueto nacional que permitirá un fin de semana largo.

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Luego del puente festivo por el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los colombianos ya tienen la mirada puesta en la siguiente jornada de descanso.

El lunes 20 de julio será feriado nacional por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, una fecha que no se traslada y que permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso para buena parte de los trabajadores y estudiantes del país.

Este nuevo festivo llega en una temporada en la que miles de familias aprovechan para viajar, realizar actividades recreativas o compartir tiempo en casa, mientras entidades públicas, instituciones educativas y numerosas empresas ajustan su operación durante la jornada.

¿Por qué el lunes 20 de julio será feriado?

El 20 de julio es una de las fechas más importantes de la historia colombiana, ya que recuerda el inicio del proceso de independencia frente al dominio español, ocurrido en 1810.

A diferencia de otros festivos del calendario nacional que pueden trasladarse al lunes por la Ley Emiliani, esta celebración siempre se conmemora en su fecha exacta, sin importar el día de la semana en que caiga.

En 2026, la fecha coincide con un lunes, por lo que los colombianos tendrán un fin de semana largo conformado por:

Sábado 18 de julio.

Domingo 19 de julio.

Lunes 20 de julio (feriado nacional).

Declaran feriado el lunes 20 de julio y habrá otro asueto tras el 13 de julio. Gemini.

¿Quiénes descansarán durante el feriado del 20 de julio?

El descanso beneficiará a la mayoría de los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana y también a los estudiantes de instituciones públicas y privadas que suspenden actividades durante la jornada.

Sin embargo, sectores que prestan servicios esenciales continuarán operando con normalidad. Entre ellos se encuentran:

Personal de salud.

Fuerza Pública y organismos de emergencia.

Transporte.

Hoteles y turismo.

Restaurantes.

Comercio que opere durante el festivo.

Quienes deban laborar ese día tendrán derecho al pago correspondiente con los recargos establecidos por la normativa laboral vigente.

¿Por qué este festivo no se mueve al lunes por la Ley Emiliani?

Aunque muchos días festivos en Colombia son trasladados para favorecer los fines de semana largos, el Día de la Independencia es una excepción.

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, permite mover determinadas celebraciones religiosas y cívicas al lunes siguiente cuando no coinciden naturalmente con ese día. Sin embargo, existen fechas históricas que permanecen fijas por su relevancia nacional.

Entre ellas están:

1 de enero (Año Nuevo).

Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo (Día del Trabajo).

20 de julio (Día de la Independencia).

7 de agosto (Batalla de Boyacá).

8 y 25 de diciembre.

Por esa razón, el descanso del 20 de julio siempre se disfruta en esa misma fecha.

¿Cuáles son los próximos festivos en Colombia después del 20 de julio?

Luego del Día de la Independencia, el calendario oficial continuará con otras fechas de descanso durante el segundo semestre del año.

Los siguientes festivos serán: