El calendario de feriados y días festivos que ha difundido el Gobierno de México a comienzos de 2025 mantiene fijado un descanso obligatorio para este lunes 17 de noviembre.

A lo largo y ancho del territorio azteca, la población mexicana tendrá la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes del comienzo de las vacaciones de invierno, período que coincide con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

¿Por qué habrá feriado el lunes 17 de noviembre?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) considera como descanso obligatorio en todo el país el 20 de noviembre, por considerarse la fecha aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, este año se celebra en una jornada distinta.

Según determinó el Gobierno mexicano, esta fecha histórica se celebrará en 2025 el lunes 17 de noviembre. La decisión de correr el feriado tiene por objetivo que los habitantes puedan disfrutar de un fin de semana largo.

Decretan que el feriado del 20 de noviembre se pasa para el lunes 17 del corriente mes. (Foto: Archivo).

¿Cuáles son los próximos descansos obligatorios en el país?

Tras el feriado del lunes 17 de noviembre, los habitantes de México contarán con la posibilidad de aprovechar un descanso obligatorio el próximo 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad.

Sin embargo, los estudiantes que asisten a las escuelas amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo puente escolar a fines de noviembre.

Esto es debido a que durante los últimos viernes de cada mes se desarrollan las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde se capacita y brinda asesoramiento al personal docente con el propósito de fortalecer el sistema educativo nacional y ofrecerles espacios formales para el trabajo colaborativo.

La SEP ha determinado que el próximo CTE que permitirá a los alumnos de todos los planteles educativos contar con un fin de semana largo de 3 días será el viernes 28 de noviembre.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

Además de los feriados obligatorios que restan en el país, los ciudadanos se encuentran con grandes expectativas ante la llegada de las vacaciones de invierno que les permitirá aprovechar de algunas semanas de descanso durante el cierre del corriente año y el inicio de 2026.

Según detalla el calendario escolar, el receso invernal dará comienzo el lunes 22 de diciembre, finalizando el viernes 9 de enero de 2026. En este sentido, el retorno a las aulas para los alumnos de la República Mexicana se encuentra programado para el lunes 12 de enero.