La posibilidad de obtener una segunda nacionalidad motivó a miles de personas en México a revisar su historia familiar y buscar documentos de sus antepasados. En ese contexto, una de las dudas más frecuentes es si ciertos apellidos podrían facilitar el acceso a la nacionalidad española.

Aunque el apellido denota el origen familiar de una persona, por sí mismo no otorga ningún derecho migratorio ni garantiza la obtención de la ciudadanía española.

Nacionalidad española exprés: a quiénes beneficia y en qué casos pedirla. Foto (IA)

Conoce los detalles de la Ley de Nietos y cumple con las disposiciones impuestas a nivel global por parte de las autoridades europeas.

¿Hay apellidos que dan nacionalidad española?

En la actualidad, no existe ninguna lista oficial de apellidos que permita obtener automáticamente la nacionalidad española. Este mito resurgió en varias ocasiones debido a la confusión generada por distintas leyes españolas relacionadas con la nacionalidad y los descendientes de españoles.

El origen de la confusión

La inquietud surge de dos normativas diferentes:

La Ley Sefardí de 2015: esta legislación, que ya no se encuentra vigente, permitía solicitar la nacionalidad española a descendientes de judíos sefardíes expulsados de España en 1492. Durante ese periodo circularon listas apócrifas de supuestos “apellidos sefardíes”. Sin embargo, ni entonces ni ahora bastaba con tener uno de esos apellidos; era necesario demostrar documentalmente el vínculo genealógico y cumplir otros requisitos legales.

La Ley de Memoria Democrática o “Ley de Nietos”: esta normativa permitió que hijos y nietos de españoles pudieran solicitar la nacionalidad en determinados casos. Sin embargo, nunca funcionó mediante una lista de apellidos. Además, el plazo para presentar solicitudes concluyó en octubre de 2025, por lo que ya no es posible acogerse a este procedimiento durante 2026.

Entre las personas que podían beneficiarse de esta ley se encontraban:

Hijos o nietos de españoles que perdieron su nacionalidad debido al exilio.

Hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.

Hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la ciudadanía española mediante la anterior Ley de Memoria Histórica.

La nacionalidad española se obtiene por vínculo familiar, no por apellido

España basa principalmente la concesión de la nacionalidad en el principio de ius sanguinis o derecho de sangre, es decir, en la relación familiar con ciudadanos españoles.

Esto significa que:

Una persona puede tener un apellido extranjero y aun así tener derecho a la nacionalidad si demuestra que su padre, madre, abuelo o abuela era español.

Por el contrario, portar un apellido típicamente español no genera ningún beneficio si no existe un vínculo familiar que pueda acreditarse documentalmente.

¿Quiénes pueden acceder a la nacionalidad española por opción?

La legislación española contempla la denominada nacionalidad por opción, un mecanismo destinado a personas que se encuentran en determinadas circunstancias familiares.

Pueden solicitarla, entre otros casos:

Quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español. Aquellos cuyo padre o madre haya sido español y nacido en España. Personas cuya filiación o nacimiento en España haya sido reconocida después de cumplir los 18 años, siempre que soliciten la nacionalidad dentro del plazo legal correspondiente. Personas adoptadas por ciudadanos españoles después de alcanzar la mayoría de edad, dentro de los dos años posteriores a la adopción.

Si estás interesado en obtener la nacionalidad española, lo más importante no es el apellido que llevas, sino la documentación que pueda acreditar tu vínculo familiar con ciudadanos españoles y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente.