El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Chiapas a las 08.35 horas este jueves, 30 de julio de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 96 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 14.9 kilómetros, latitud de 14.209° y una longitud de -92.9°.

Terremoto de magnitud 4.3 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy que, ante sismos, se recomienda conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; tener mochila de emergencia y atender indicaciones oficiales.