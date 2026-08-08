La Guardia Civil te multará si no llevas este dispositivo aprobado por la DGT en la guantera: ¿cuándo entra en vigencia?

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo primordial resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para ello, el organismo implementa modificaciones constantes en sus regulaciones de tránsito y estipula multas económicas para aquellos que no las acaten.

Adicionalmente, la DGT junto con la Guardia Civil comparten regularmente consejos y recomendaciones para orientar los comportamientos de los ciudadanos. Estas publicaciones suelen ir acompañadas de las razones que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo público ha difundido una lista de otros elementos que, si son transportados en el vehículo, podrían conllevar multas de hasta 30.000 euros o, en casos extremos, la cancelación de la licencia de conducir.

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Qué objetos no se pueden transportar en el coche

En ciertos controles de tráfico efectuados por la Guardia Civil, los vehículos que los agentes consideren sospechosos serán inspeccionados en busca de objetos o sustancias prohibidas. Asimismo, el conductor deberá someterse a una prueba de alcohol y a un test de drogas para verificar que se encuentra en condiciones idóneas para conducir.

La posesión de armas de fuego o elementos considerados peligrosos en el vehículo sin la debida autorización puede ser clasificada como una infracción grave. En consecuencia, las sanciones económicas pueden exceder los 30.000 euros. Estas acciones podrían derivar en responsabilidades aún más graves, incluyendo posibles cargos penales.

Sanciones elevadas

El rango de sanciones básico, que no representa un riesgo para la sociedad, oscila entre 601 y 3.005 euros en función del nivel de las infracciones calificadas como graves o muy graves, conforme a lo estipulado en el Reglamento General de Circulación. Los objetos más destacados en el control serán:

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de cualquier tipo de arma blanca, arma de fuego sin licencia o debidamente custodiada, o cualquier objeto que pueda considerarse un elemento peligroso puede acarrear las sanciones más significativas, que se enmarcan en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Baliza V-16 obligatoria: A partir de enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe estar disponible, preferentemente en la guantera o un lugar de rápido acceso, para ser utilizada en caso de accidentes o averías mientras se conduce.

Documentación obligatoria: la no presentación o la caducidad del permiso de circulación, del permiso de conducir o de la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede ocasionar multas considerables.

Objetos prohibidos que pueden costarte el carnet de conducir

La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de manera inadecuada u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación, pueden provocar la pérdida del carnet de conducir.

El organismo vial tampoco autoriza el transporte de herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no permitida, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, utilizadas para observar a personas o animales a larga distancia, son otro objeto cuyo transporte en el vehículo está prohibido. Para cualquiera de estos artículos se requiere contar con el permiso pertinente.