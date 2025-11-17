El trámite de la licencia de conducir permanente llega a su fin y los conductores mexicanos que busquen obtener este documento deberán tomar nota de una serie de detalles importantes para no perder la oportunidad de gestionarlo sin demoras.

Entre las grandes preguntas que se realizan los automovilistas, particularmente los oriundos de Ciudad de México (CDMX), se encuentran aquellas relacionadas a turnos y citas disponibles para iniciar este proceso antes de que concluya el año. Frente a este contexto,

¿Qué se necesita para tramitar la licencia de conducir permanente?

Cabe destacar que el trámite de la licencia de conducir permanente fue implementado en los últimos años con el objetivo de evitar las gestiones constantes y los procesos engorrosos para los automovilistas de algunas regiones del territorio azteca.

¿Hay citas disponibles para obtener la licencia de conducir permanente? (Foto: Archivo)

El procedimiento que permite obtener este carnet sin atravesar por constantes gestiones está dirigida a aquellos habitantes que residen en determinados estados, tales como:

Ciudad de México

Tamaulipas

Oaxaca

San Luis Potosí.

Paso a paso: cómo tramitar la licencia de conducir

Entre las ventajas que aporta la gestión de este documento, en función de los lineamientos que establece la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), se destaca la posibilidad de exentarse de la prueba por la que deben atravesar quienes busquen obtener la licencia de conducir por primera vez.

Para ello, deberán seguir un sencillo paso a paso:

Agendar una cita en la plataforma oficial Presentar una identificación vigente. Mostrar la licencia Tipo "A" de CDMX. Entregar comprobante de domicilio y el pago de derechos. Tras completar estos pasos, solo resta esperar la emisión del documento permanente.

Fecha límite para obtener la licencia de conducir permanente: ¿quedan citas disponibles?

En función del reporte que han hecho varios automovilistas de la región, el trámite de la licencia de conducir permanente se ha visto colapsado, con una gran demanda de turnos por parte de los habitantes que se encuentran habilitados para gestionar el documento sin rendir examen.

Los usuarios en redes sociales han advertido que ya no quedan citas disponibles para llevar a cabo este proceso, que tiene como fecha límite el próximo 31 de diciembre de 2025.

Por esta razón, las autoridades capitalinas han informado que se ampliará el horario de atención hasta las 9 de la noche para que todos tengan oportunidad de obtener dicho documento.

Para ello, se les sugiere mantenerse al tanto del calendario de citas y estar al pendiente por si algún espacio se libera.