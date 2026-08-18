China ha realizado un avance significativo en la revolución del transporte ferroviario con la presentación de sus prototipos CR450, un innovador tren bala que tiene el potencial de redefinir los estándares de velocidad en las vías.

Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría posicionarse como el tren comercial más veloz del planeta , superando a los reconocidos trenes de alta velocidad japoneses.

China presentó el prototipo del tren bala CR450 que operará a partir de 2026

La innovación que redefine los trenes de alta velocidad

El tren CR450 marca un avance notable en comparación con su predecesor, el CR400 Fuxing, el cual opera a 350 km/h, según informa la agencia china Xinhua. Los nuevos modelos, presentados en Beijing, incluyen el CR450AF y el CR450BF, cada uno diseñado con ocho vagones, de los cuales cuatro están equipados con motor y cuatro carecen de él, según lo expedido por CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal constructor de trenes en China.

Este tipo de vehículos ferroviarios de alta velocidad se caracteriza por incluir un sistema de propulsión de imanes permanentes moderno, que está soportado por un sistema de refrigeración por agua, así como un bogie de gran estabilidad y alta confiabilidad.

En comparación con versiones anteriores, se espera que la resistencia operativa total del CR450 disminuya en un 22 por ciento y su peso en un 10 por ciento, según precisiones del Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

El modelo CR450 ha sido diseñado con una nueva configuración de cerramiento del bogie que busca minimizar la resistencia aerodinámica a altas velocidades. A ello se suma una parte frontal aerodinámica y perfilada que garantiza una baja resistencia, un parabrisas optimizado a nivel aerodinámico y la incorporación de materiales ligeros.

Se han implementado innovadoras técnicas para la reducción de ruido en diversas áreas y frecuencias. Como resultado, el ruido dentro de la cabina se ha reducido en 2 decibelios y el espacio para pasajeros ha aumentado en un 4% en relación con versiones anteriores.

Los trenes están equipados con un sistema de frenado de emergencia de múltiples niveles sofisticado y más de 4,000 sensores para la supervisión en tiempo real de sus componentes esenciales.

Este monitoreo incluye el cuerpo del vagón, el pantógrafo de alta tensión, el sistema de control ferroviario y los sistemas para la detección de incendios. Adicionalmente, para optimizar la identificación de situaciones de emergencia, CRRC ha introducido una tecnología de detección de “más allá del horizonte”.

China presentó el prototipo del tren bala CR450 que operará a partir de 2026

Comparativa Global de Trenes de Alta Velocidad

El CR450 resalta de manera significativa frente a otros trenes de alta velocidad que se encuentran en funcionamiento en el ámbito internacional:

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza velocidades máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

Presencia global y expansión internacional

China no solo sobresale en celeridad, sino también en su destacada infraestructura ferroviaria. Con un extenso trazado de aproximadamente 47,000 kilómetros de vías de alta velocidad, este país asiático posee la red más amplia en el ámbito internacional. Este liderazgo se refleja en proyectos de carácter internacional que han demostrado ser exitosos, tales como:

La línea Belgrado-Novi Sad, que celebró su segundo aniversario en marzo, mejorando significativamente la conectividad en la región.

El ferrocarril de alta velocidad indonesio Yakarta-Bandung, que ha transportado 4 millones de pasajeros desde octubre de 2023.

Se prevé que el tren bala CR450 comience su operación efectiva en el año 2026.