El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un aviso dirigido a toda la población mexicana que durante las fiestas decembrinas se acerquen a los supermercados del país a comprar bebidas alcohólicas.

Con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud de las personas, el organismo tributario explicó el proceso que deberán seguir los consumidores del país antes de adquirir estos productos, una gestión de suma importancia para evitar problemas a futuro.

Aquellos contribuyentes que se dediquen a la venta de bebidas e incumplan con la normativa, podrían recibir multas de hasta 112,000 pesos.

El SAT multará con 112,000 pesos a los contribuyentes que incumplan con esta normativa en materia de venta de bebidas alcohólicas. (Foto: Archivo).

El aviso del SAT para los consumidores de bebidas alcohólicas

En pleno contexto de las fiestas decembrinas, el SAT recordó a los habitantes del país que antes de comprar bebidas alcohólicas en los establecimientos habilitados, deberán checar su autenticidad a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

Este distintivo es emitido por el mismo organismo fiscal, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto. Puede ser adherido a los envases, o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) establece que los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos estas etiquetas, conocidas como marbetes.

¿Cuáles son los tipos de marbetes que se colocan a las bebidas alcohólicas?

Cabe recordar que el tipo de marbete difiere según el origen de fabricación de las bebidas. Para las nacionales, se identifican por el marbete color verde, mientras que las importadas por color vino.

Este tipo de etiqueta presenta la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

¿Qué tipo de sanciones podría aplicar el SAT?

Según detalla el SAT, el marbete no debe contener tipografía o tinta de mala calidad. Para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica, el mismo debe cumplir con estos lineamientos y debe permitir realizar la consulta del código QR.

Para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes, el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación estipula multas económicas de hasta 112,000 pesos.