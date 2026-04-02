El año entrante, los impuestos serán la tabla salvavidas de los ingresos del sector público, pues compensarán una dura caída en los ingresos petroleros. La Secretaría de Hacienda prevé un incremento de los ingresos públicos, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica. La dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres señaló que el año entrante el sector público sumará ingresos por MXN $8.83 billones, lo que representa un incremento de MXN $110.8 mil en relación con lo aprobado para este año. La dependencia aclaró que los ingresos petroleros se verán reducidos en aproximadamente MXN $293.4 mil millones, en comparación con lo aprobado para este año. La caída será provocada por un menor precio de la Mezcla Mexicana de Exportación, y no será compensado por la variación estimada del tipo de cambio. En contraste, la recaudación de impuestos y otros ingresos tendrán un incremento de MXN $404.3 mil millones, en comparación con lo programado este año. Dentro de este agregado, los ingresos del Gobierno Federal crecerán en MXN $372.1 mil millones, impulsados principalmente por los impuestos, que se incrementarán en MXN $347.7 mil millones. Con ello, la recaudación tributaria mantendrá una trayectoria sólida y alcanzará un nivel de 15.6% del PIB, en línea con lo previsto para 2026. En este sentido, Hacienda señaló que el incremento en los ingresos por impuestos se deberá a un mayor dinamismo de la economía, así como los efectos acumulados en las medidas de eficiencia en la recaudación fiscal y fortalecimiento al cumplimiento tributario. Por su parte, los ingresos no tributarios aumentarán en MXN $24.4 mil millones, mientras que los ingresos propios de los organismos y empresas distintos de Pemex se ubicarán en MXN $1.333 billones. La dependencia estimó que el año entrante el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá en un rango entre 1.9% y 2.9%, lo que significa un objetivo puntual de 2.4%. Además, la dependencia estima que la inflación cerrará el 2027 en 3%, lo que implicaría que se alcanzaría el objetivo central del Banco de México. En la primera quincena de marzo de este año, la inflación se ubicó en 4.63%, su nivel más alto desde diciembre de 2023. Sobre el tipo de cambio, Hacienda estima un incremento en el dólar, pues espera que se ubique en MXN $18.6 por dólar para el cierre del año entrante, y un promedio de MXN $18.5 para todo el año. Además, la plataforma de producción de petróleo se ubicará en 1.8 millones de barriles diarios, lo que significa prácticamente 200 mil barriles más que en febrero de este año, mientras que estimó que el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubique en u$s 54.7 dólares.