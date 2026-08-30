Alertan a extranjeros sobre posibles inconvenientes para ingresar a México si tienen el pasaporte vencido

Las autoridades migratorias mexicanas reforzaron los controles en los principales aeropuertos internacionales del país y emitieron una advertencia para los viajeros extranjeros: quienes lleguen con un pasaporte vencido, deteriorado o con una vigencia que no cumpla con los requisitos establecidos podrían tener inconvenientes para ingresar a México.

La medida cobra especial relevancia en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, considerados algunos de los principales puntos de llegada de turistas y pasajeros provenientes del exterior. El control apunta especialmente a quienes hayan demorado la renovación de su documento y arriben con una identificación que no reúna las condiciones migratorias exigidas.

Alertan a extranjeros sobre posibles inconvenientes para ingresar a México si tienen el pasaporte vencido Shutterstock

De acuerdo con las autoridades, los ciudadanos extranjeros pueden tener prohibido el ingreso a México cuando su documento de viaje no cumple con los requisitos de validez establecidos al momento de llegar al territorio nacional.

La importancia de tener vigente el pasaporte para ingresar a México

Aunque muchos viajeros consideran que el pasaporte puede utilizarse hasta la fecha exacta de vencimiento, varios países establecen un período mínimo de vigencia como requisito para permitir el ingreso de visitantes extranjeros.

Por esta razón, una persona que llegue a México con un documento próximo a vencer o ya vencido podría enfrentar controles adicionales, cuestionamientos por parte de las autoridades migratorias o incluso la negativa de entrada al país.

Los controles podrían cobrar mayor relevancia en terminales internacionales como Cancún y Ciudad de México, donde se espera un importante movimiento de pasajeros durante 2026.

Alertan a extranjeros sobre posibles inconvenientes para ingresar a México si tienen el pasaporte vencido

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.