Un intenso sistema de tormentas avanzará sobre distintas zonas durante las próximas horas dejando lluvias intensas, rachas de viento y episodios aislados de granizo. Autoridades y especialistas recomiendan mantenerse atentos ante cambios repentinos en las condiciones del clima.

La Ciudad de México se prepara para un cierre de semana marcado por condiciones meteorológicas adversas. Durante las próximas horas, un amplio sistema de tormentas continuará desplazándose sobre distintos puntos de la capital y podría intensificarse con lluvias fuertes y actividad eléctrica.

De acuerdo con el reporte difundido por el portal de noticias MeteoAlert CDMX, el sistema se mantiene activo sobre gran parte del centro y norte de la ciudad y avanzará lentamente hacia el poniente.

Un intenso sistema de tormentas avanzará sobre distintas zonas durante las próximas horas dejando lluvias intensas, rachas de viento y episodios aislados de granizo. Autoridades y especialistas recomiendan mantenerse atentos ante cambios repentinos en las condiciones del clima.

Alerta por tormentón este fin de semana | Qué zonas de CDMX tendrán lluvias intensas, viento y posible granizo

El pronóstico indica que las precipitaciones más importantes se concentrarán inicialmente en el centro-norte de la Ciudad de México. Entre las zonas señaladas aparecen Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

También se prevén afectaciones por lluvia en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. A estas alcaldías se suma Milpa Alta, donde las condiciones podrían mantenerse durante el avance del sistema.

Según el reporte meteorológico, la tormenta continuará desplazándose lentamente hacia el poniente de la capital. Este comportamiento podría provocar cambios rápidos en la intensidad de la lluvia entre una zona y otra. Aunque el fenómeno no impactaría de forma uniforme, especialistas recomiendan considerar traslados con mayor anticipación debido a posibles complicaciones en vialidades.

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El monitoreo meteorológico señala que el periodo de mayor actividad se concentrará durante esta noche y las horas inmediatas posteriores al avance del sistema. Durante ese lapso podrían registrarse rachas de viento más marcadas y acumulación de agua en distintos puntos.

La presencia de granizo también se mantiene como una posibilidad aislada, especialmente en sectores donde las nubes alcancen mayor desarrollo vertical. Estas condiciones suelen generar reducción de visibilidad y tránsito más lento.

Las precipitaciones avanzarán gradualmente hacia el poniente, por lo que alcaldías que inicialmente no registren lluvia podrían verse alcanzadas más tarde. La evolución del sistema dependerá del comportamiento atmosférico de las próximas horas, por lo que el pronóstico podría actualizarse conforme avance la noche.

Qué recomendaciones tener en cuenta ante las lluvias fuertes y las tormentas en CDMX este fin de semana

Ante el pronóstico de lluvias intensas, se recomienda evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantener libres coladeras y desagües cercanos a viviendas o comercios.

Para quienes deban trasladarse, conviene revisar rutas alternativas y considerar tiempos extra de viaje. El viento y las precipitaciones pueden provocar reducción de velocidad en distintos corredores urbanos.

También se aconseja asegurar objetos en balcones, azoteas y espacios abiertos que puedan desplazarse por las ráfagas. Las autoridades piden mantenerse atentos a los reportes oficiales y a las actualizaciones meteorológicas para conocer posibles cambios en la trayectoria o intensidad del sistema.