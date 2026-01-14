El Gobierno de México cambió la forma en que se gestionarán los trenes en el país. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se oficializó la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo que reemplaza a la anterior Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y que concentrará facultades sin precedentes sobre todo el sistema nacional.

La ATTRAPI concentrará funciones de regulación, construcción y operación del sistema ferroviario, con el objetivo de acelerar proyectos y evitar la fragmentación institucional. Gobierno de México

Una súper agencia con poderes ampliados sobre el sistema ferroviario

La ATTRAPI no será una agencia reguladora más. Se trata de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica que concentra funciones de planificación, construcción, operación y supervisión.

Sus facultades incluyen construir vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal, todo bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y multimodalidad.

Esta centralización busca acelerar proyectos y evitar la fragmentación que caracterizó al sector en décadas pasadas.

3,000 kilómetros de nuevas vías: la ambición ferroviaria más grande en décadas

El proyecto más ambicioso de la ATTRAPI es la construcción de 3,000 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros. Actualmente se lleva a cabo la primera fase en las rutas AIFA-Pachuca (57 km), Ciudad de México-Querétaro (226 km), Querétaro-Irapuato (108 km) y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 km).

Esta expansión representa la inversión más significativa en infraestructura ferroviaria de pasajeros desde hace décadas y busca conectar los principales polos productivos y turísticos del país, reduciendo costos logísticos y mejorando la movilidad ciudadana.

El plan contempla la construcción de 3,000 kilómetros de nuevas vías para pasajeros y una integración multimodal con metros, metrobuses y sistemas de transporte urbano. Fuente: archivo

Del transporte de carga al multimodal: la integración que viene

La nueva agencia promoverá la multimodalidad y la integración de los sistemas de transporte público de pasajeros en colaboración con municipios y estados. Esto significa que la ATTRAPI no solo construirá trenes, sino que coordinará su operación con metros, metrobuses y otros sistemas de transporte urbano . Podrá elaborar estudios para analizar el funcionamiento y la interconexión de sistemas de transporte público bajo una visión integrada, buscando crear redes de movilidad eficientes que reduzcan tiempos de traslado y mejoren la experiencia del usuario.

Aranque inmediato: 45 días para instalar el nuevo gobierno ferroviario

El decreto entró en vigor de inmediato. La Junta de Gobierno de la nueva Agencia deberá instalarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles, y sus recursos provendrán del presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para 2026. La ATTRAPI sustituye a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y será encabezada por Andrés Lajous.

Los especialistas señalan que el organismo enfrentará importantes desafíos, desde contar con personal técnico especializado hasta desarrollar capacidades de supervisión y dar seguimiento a siniestros ferroviarios, tareas críticas para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.