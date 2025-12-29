En julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que Mexicana recibirá 20 aviones Embraer E195-E2.

Mexicana de Aviación todavía no logra el potencial esperado por el Gobierno Federal y se mantiene como una aerolínea chica.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Mexicana es la segunda aerolínea nacional con menos aviones registrados (5), al tiempo que, con datos a octubre, el número de pasajeros transportados apenas llega a 343 mil.

El número de aviones de Mexicana la coloca en un tamaño similar a la de la empresa Magnicharters, que también cuenta con cinco aeronaves registradas, pero muy lejos de empresas como Aeroméxico, que tiene 131 unidades registradas.

Apenas en julio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Mexicana recibirá 20 aviones Embraer E195-E2, mismos que llegarán de manera paulatina: cinco este 2025, siete más en 2026 y los ocho faltantes en 2027, para lo cual ya se capacitan 56 pilotos y se prevé la integración de 84 sobrecargos.

El costo estimado de las aeronaves es de u$s 750 millones y tiene el objetivo de consolidar la flota de la aerolínea.

Sin embargo, este año la AFAC solo ha registrado la llegada de tres aviones del modelo Embraer E195-2.

Una ventaja que sí tiene Mexicana, es contar con la flota más joven del país, con un promedio de antigüedad de 4.7 años por aeronave, pero la aerolínea solo tiene un año operando.

Los u$s 750 millones no son el único gasto que ha hecho el gobierno federal para revivir a la aerolínea que tiene más de 100 años de antigüedad.

El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador destinó MXN $815 millones a la compra de activos a los trabajadores de la anterior empresa que dejó de volar en 2010.

¿Cuáles son los objetivos de Mexicana?

El objetivo de la empresa, de acuerdo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es transportar a más de 2.6 millones de pasajeros al año para 2030.

Con base en esas cifras, la aerolínea del gobierno buscaría transportar en un año un volumen de pasajeros similar al que transportó Volaris en octubre de este año.

A un año del arranque de la operación, la empresa del gobierno federal se coloca como la cuarta con el mayor volumen de pasajeros, con 343,196 personas trasladadas, pero no se compara con el top 3 (Volaris, Vivaaerobus y Aeroméxico).

Por ejemplo, Volaris acumula más de 20.6 millones de pasajeros en los primeros 10 meses de este año, mientras que Vivaaerobus tiene 17.8 millones y Aeroméxico, en conjunto con la rama Connect tiene más de 13.2 millones de pasajeros en 10 meses.