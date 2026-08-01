A fines de 2024, Colsubsidio tomó la decisión de desmantelar por completo su red de supermercados, un proceso que culminó una etapa crucial en el ámbito del comercio minorista en el país. Más de cien establecimientos cesaron su actividad, lo cual evidenció un cambio significativo en la dirección operativa de la entidad.

En diversas localidades del país, durante los días previos, los consumidores comenzaron a observar estanterías cada vez más vacías, lo que señaló de manera clara que la actividad comercial en esos puntos llegaba a su fin definitivo.

La entidad informó que la decisión de abandonar el negocio respondía a un análisis exhaustivo del comportamiento del comercio minorista, que en los últimos años fue superado por los formatos de bajo costo, caracterizados por estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión rápidas. Esas transformaciones han alterado notablemente la distribución de productos de primera necesidad en Colombia.

Colsubsidio cerró sus supermercados: lo que sigue

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Más de 100 locales de la cadena cerraron sus puertas. Fuente: Shutterstock sutlafk

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Qué sucederá con el local de Colsubsidio en la calle 26

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

El inmueble donde funcionaba el antiguo local, que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Qué abrirá en reemplazo del supermercado: Bloc Colsubsidio

De acuerdo con información proporcionada por el medio Portafolio, Colsubsidio implementará un nuevo centro de bienestar denominado Bloc en la ubicación del antiguo supermercado. Este se caracterizará por ser un complejo multifuncional que ofrecerá áreas deportivas, espacios para niños, oficinas de coworking y servicios recreativos disponibles diariamente.

Este centro representa el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumándose a las instalaciones existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la opción de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o a través de un acceso diario, que fluctúa entre 10.900 y 21.500 pesos, según la categoría del usuario.

Qué servicios de Colsubsidio seguirán activos hoy

A pesar del cierre de sus establecimientos, Colsubsidio proseguirá con la provisión de otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de eliminar las tiendas es un componente de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.

En consecuencia, la caja de compensación se enfoca en el fortalecimiento de los servicios que benefician a la comunidad, asegurando así su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus afiliados.