Morelia está a punto de vivir una transformación histórica en materia de transporte público. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó el Morebús, un sistema que busca poner fin a más de medio siglo de rezago en la zona poniente de la capital del estado. Con una inversión millonaria y respaldo de los tres órdenes de gobierno, este proyecto promete cambiar radicalmente la forma en que miles de ciudadanos se desplazan cada día. El financiamiento del Morebús no implicará endeudamiento para el estado. Los recursos de la primera etapa, valuados en 2,900 millones de pesos, serán aportados de manera conjunta por los gobiernos estatal y federal. La licitación para la construcción ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que abre el camino para que las obras comiencen en abril de 2026, con miras a que el servicio esté en operación durante el primer trimestre de 2027. El proyecto forma parte de un sistema de transporte tipo Metrobús, con carriles exclusivos y estaciones definidas. El Morebús contará, en su primera etapa, con 55 estaciones distribuidas a lo largo de 30 kilómetros de recorrido, atendidas por una flota de 74 unidades. El corredor conectará Villas del Pedregal con el monumento a Lázaro Cárdenas, uno de los ejes con mayor flujo de pasajeros en toda la ciudad. Con este trazado, se estima que alrededor de 80,000 personas podrán hacer uso del servicio de forma diaria. Uno de los beneficios más concretos del Morebús será la reducción en los tiempos de viaje. De acuerdo con las proyecciones del gobierno estatal, los habitantes de la zona poniente de Morelia podrían tardar hasta un 40% menos en llegar a sus destinos. Este sector de la ciudad acumuló décadas de abandono en materia de transporte público, y el nuevo sistema representa una respuesta directa a esa deuda histórica con la ciudadanía.