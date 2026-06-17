El Metrobús de la Ciudad de México ha implementado una medida que significa un cambio significativo para los usuarios de la Línea 7: la prohibición de viajar de pie en el segundo piso de las unidades.

La determinación persigue la disminución de riesgos en un tramo en el cual, debido a la velocidad y el diseño de las unidades, los pasajeros que permanecen en pie se hallan expuestos a caídas e incidentes . Además, la autoridad ha comunicado que se establecerán sanciones para quienes violen esta normativa, con la finalidad de asegurar el orden y prevenir accidentes.

El Metrobús expresó límite y estará vetado transportar así las mochilas en camiones y buses: la norma es para todos (foto: archivo).

Se acabó viajar de pie en el Metrobús: ¿por qué se aplicó la medida en la Línea 7?

La prohibición de viajar parado en el segundo piso se fundamenta en motivaciones concernientes a la seguridad. En el Metrobús Línea 7, la disposición de las unidades junto con la velocidad de operación incrementan el riesgo de caídas para aquellos usuarios que no se sujetan adecuadamente.

Las autoridades han indicado que esta medida forma parte de un programa más exhaustivo destinado a mejorar la seguridad en el transporte público, así como a disminuir los accidentes en rutas con una demanda elevada.

¿Qué sucede si te descubren de pie en el segundo piso?

Se anunció que el Metrobús implementará sanciones para los infractores. Aunque aún no se han especificado todas las multas o los montos exactos, el propósito es llevar a cabo una medida correctiva para aquellos que no cumplan con las disposiciones.

Asimismo, se prevé la participación del personal de vigilancia o supervisores a bordo, quienes tendrán la autoridad de solicitar a los pasajeros que se sienten o que desciendan al primer piso.

El objetivo detrás de estas medidas es promover el respeto por las normas establecidas y garantizar un servicio óptimo para todos los usuarios.

La implementación de sanciones busca disuadir actitudes indeseadas que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

¿Cómo afecta a los usuarios de la Línea 7 y qué alternativas tienen?

La medida generará un impacto significativo en los pasajeros que utilizan la Línea 7 durante las horas pico, momento en el cual es habitual viajar de pie debido a la escasez de espacios. En este contexto, las autoridades sugieren planificar el trayecto con antelación, elegir horarios menos concurridos o dirigirse hacia el primer piso de la unidad.

Adicionalmente, se intensificará la vigilancia en las estaciones y en los accesos con el propósito de asegurar el cumplimiento de la prohibición establecida.