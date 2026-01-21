La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud arrancará en marzo y comenzará en los estados federalizados. Se espera que haya millones de derechohabientes beneficiados con esta iniciativa.

La funcionaria explicó que este proceso de credencialización constituye la base operativa para la consolidación de un sistema nacional de salud, ya que permitirá compartir información entre instituciones y dar seguimiento a la atención médica de la población.

Claudia Sheinbaum confirmó la inscripción a la Credencial Universal de Salud

El registro estará abierto a toda la ciudadanía —niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores— en los 32 estados del país y en sus 2,478 municipios. En una primera etapa se priorizará a los estados federalizados, donde se concentra una población de aproximadamente 98 millones de personas.

¿Dónde hacer el trámite de la tarjeta Servicio Universal de Salud?

En esta fase inicial, se habilitarán 2,365 módulos del Bienestar, operados por 14,000 servidores de la nación, con un total de 9,791 estaciones de registro equipadas para la toma de:

Huellas dactilares

Fotografía

Captura de datos personales

Para completar el trámite, será necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio legible

En el caso de los niños y adolescentes, el registro deberá realizarse a través del padre, madre o tutor legal, quien deberá inscribirse previamente.

Calendario de inscripción para la tarjeta Servicio Universal de Salud

El proceso se organizará mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido, similar al utilizado en los programas de Bienestar. Sin embargo, se permitirá que los menores de edad sean registrados junto con sus padres, aunque la letra no corresponda al día asignado, con el fin de facilitar el trámite familiar.

El procedimiento incluye la validación de documentos, captura de información, firma del consentimiento para el uso de datos personales, toma de fotografía y huellas dactilares, además del registro de un número de contacto, a través del cual se informará la fecha de entrega de la credencial física.

¿Cuándo entregarán las credenciales Servicio Universal de Salud?

La credencial impresa será entregada seis semanas después del registro y contará con un código QR para descargar su versión digital, lo que permitirá que el servicio sea portable, incluso ante cambios de empleo o institución de derechohabiencia.

El inicio del registro será gradual. El 2 de marzo comenzará en las siguientes zonas: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Posteriormente, el 23 de marzo, se sumarán Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.