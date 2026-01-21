Ya no tendrás que ir al Banco del Bienestar para retirar tu dinero.

El Banco del Bienestar confirmó el pago de una pensión mensual de 6,450 pesos destinada a sembradoras y sembradores que participen en el programa Sembrando Vida.

Esta iniciativa del Gobierno federal busca impulsar la autosuficiencia alimentaria mientras atiende dos problemáticas centrales: la pobreza rural y la degradación ambiental en el país.

El programa ofrece una atención integral que combina componentes sociales, económicos y ambientales para lograr comunidades sustentables. Los beneficiarios reciben sus pagos mediante la Tarjeta del Bienestar, lo que garantiza acceso directo a los recursos sin intermediarios.

Requisitos para acceder al beneficio de por vida

Para recibir los 6,450 pesos mensuales, los interesados deben cumplir tres condiciones principales:

ser mayor de edad

habitar en un municipio o localidad rural con rezago social

tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal.

Además, es indispensable poder demostrar la propiedad o posesión de la tierra.

México ofrece apoyo económico a través del programa Sembrando Vida.

Quienes no posean las hectáreas necesarias pueden presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de cuatro años. En caso de propiedad ejidal o comunal de uso común, estos contratos deben ser autorizados por la asamblea ejidal correspondiente.

Existe una restricción adicional: la distancia entre el domicilio del solicitante y la unidad de producción no puede ser mayor a 20 kilómetros. Esta medida garantiza que los beneficiarios puedan trabajar efectivamente sus parcelas dentro del programa agroforestal.

Alcance y beneficios adicionales del programa

Sembrando Vida busca combinar el desarrollo económico rural con la reforestación de terrenos agrícolas, incentivando prácticas agroecológicas sostenibles. Desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el programa opera en más de 20 estados de la República Mexicana.

El incentivo económico mensual viene acompañado de asesorías técnicas, capacitación en agroforestería y entrega de insumos como plantas, semillas, herramientas y materiales. La Secretaría del Bienestar enfoca sus esfuerzos especialmente en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.

El programa dinamiza la diversidad socioambiental y cultural de las comunidades, contribuye a la generación de empleos, favorece el cuidado del medio ambiente y promueve mayor cohesión social entre los habitantes de las zonas rurales beneficiadas.