Variante Delta: la vacuna de Sinopharm genera respuestas más débiles de anticuerpos, según un estudio

Un nuevo estudio revela que la vacuna de Sinopharm produce menos anticuerpos contra la variante Delta de coronavirus, en comparación con otras variantes como Alfa (del Reino Unido) o la original de Wuhan.

Científicos de la Universidad de Oxford y de Jayewardenepura (Sri Lanka), estudiaron la inmunigenicidad -es decir, la capacidad de producir anticuerpos- de la vacuna de Sinopharm (BBIBP-CorV), la vacuna más aplicada en la isla del sur asiático.

El estudio (del que ya se publicó un pre-print en el sitio MedRxiv, aunque todavía no ha sido revisado por colegas) compara la protección frente de la vacuna frente a las variantes Delta (surgida en la India), Alfa y Beta (surgida en Sudáfrica).

El estudio concluye que el 95% de los 282 voluntarios generaron anticuerpos, aunque las personas entre 20 y 39 años tuvieron una mejor respuesta (98,9%), frente a los mayores de 60 (93,3%). Los investigadores dijeron que no encontraron diferencias significativas en los niveles de anticuerpos de las personas que se habían contagiado la enfermedad naturalmente (para lo cual se utilizaron muestras de sangre) y aquellas que habían sido vacunadas.

No obstante, el estudio demuestra que a las dos semanas de aplicada la segunda dosis de la vacuna, había una reducción de1,38 veces de los anticuerpos contra la variante Delta, en comparación con la variante original de Wuhan. En el caso de Beta, la disminución fue de 10 veces; mientras la reducción frente a Alfa fue de 1,3 veces.

Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés) concluyó que Sinopharm tenía una eficacia de 78,1% para prevenir casos sintomáticos respecto a la cepa de Wuhan del coronavirus.

Por otra parte, el estudio dice que "la vacuna indujo respuestas robustas de células T y de células B de memoria en los vacunados, aunque la magnitud de las respuestas fue menor que la observada con algunas otras vacunas".

La mayoría de las vacunas han demostrado tener menores niveles de protección contra la variante Delta. Un estudio de vida real del Ministerio de Salud de Israel determinó que la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech caía a un 64% para la prevención de infecciones, aunque la protección frente a cuadros severos, internaciones y muertes seguía siendo alta (93%).

Según Public Health England, la protección de la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra la infección también a alrededor de un 60%, aunque evita las hospitalizaciones en un 92%.

Los desarrolladores de la Sputnik-V también admitieron ofrecer una menor protección contra Delta, aunque el nivel de eficacia seguía siendo alto.

Otro estudio desarrollado por The Genotype to Phenotype Japan Consortium (G2P-Japan), concluye que Delta tiene una mutación característica (P68IR) en la proteína spike, que no sólo aumenta su resistencia frente a los anticuerpos, también incrementa su capacidad para infectar a más células, y consideran que es una "estrategia única" de esta variante.