Trump reconoció que estaba al tanto del ataque de Israel: "Intenté evitarle a Irán toda esta humillación"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que Washington "sabía todo" sobre el ataque israelí sobre Irán y que el diálogo sobre el programa nuclear de Teherán "no está muerto".



"Lo sabíamos todo e intenté evitarle a Irán toda esta humillación y muerte. Me esforcé por evitarlo porque me hubiera encantado ver un acuerdo", dijo Trump en una entrevista concedida a la agencia Reuters.

El presidente estadounidense insistió en lo que escribió hoy sobre el ataque en redes sociales, donde contó que le dio un ultimátum de 60 días a Teherán para alcanzar un acuerdo.



"Sabíamos prácticamente todo. Sabíamos lo suficiente como para darle a Irán 60 días para llegar a un acuerdo y hoy son ya 61 días", explicó en la entrevista, en la que dijo no saber cuál es la actual situación del programa nuclear iraní tras el ataque lanzado por Israel, que también acabó con la vida de líderes militares clave del país persa.

Sobre el diálogo entre EE.UU. e Irán acerca del programa nuclear de los ayatolás, Trump aseguró que "no está muerto", que "aún es posible un acuerdo" y recordó también que el domingo está prevista una sexta ronda de diálogo en Mascate (Omán) que consideran está ahora en el aire.



"Tenemos una reunión con ellos el domingo. Ahora bien, no estoy seguro de si esa reunión se llevará a cabo, pero tenemos una reunión con ellos el domingo", afirmó.