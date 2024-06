Quién es Juan José Zúniga, el general detrás del intento de golpe de Estado en Bolivia

Un grupo de militares encapuchado y liderado por el general Juan José Zúñiga tiró abajo la puerta el Palacio Quemado -que aunque no es la actual casa de gobierno tiene un rol fuertemente simbólico- con una tanqueta.

Aunque la irrupción duró a penas unos minutos, la tensión y los ruidos de disparos de gases lacrimógenos continuaban en Plaza Murillo, el centro institucional del país. Tras su salida del Palacio Quemado, Zúñiga dijo: "Estamos escuchando el clamor del pueblo, porque desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país. Dueños del Estado, vándalos están en las diferentes estructuras del Estado, destrozando la patria" y agregó que "las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país".

Además, Zúniga -que algunos medios bolivianos como El Deber, lo daban por destituido previo al levantamiento- dijo que "el Ejército principalmente, la Armada Boliviana, la Fuerza Aérea, están movilizadas" y que "todas las unidades en todo el territorio nacional están acuarteladas.

Por otra parte, advirtió que iban a "liberar a todos los presos políticos absolutamente", refiriéndose especialmente a Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz y preso desde 2022 en el marco de la causa por el golpe de Estado de 2019, y Jeanine Áñez, que asumió la presidencia tras la salida de Evo Morales. También hizo referencia a " los generales, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos".

Intento de golpe de Estado en Bolivia: militares rodean la sede del Gobierno y piden "nuevo gabinete"

"Vamos a destituir la democracia y vamos a liberar a nuestros presos políticos", advirtió Zúñiga.

Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia. — Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) June 26, 2024

Ayer, el militar rebelde había dicho que las Fuerzas Armadas boliviana detendrían al expresidente Morales si se presentaba como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

Ante el inusual movimiento de tropas en Plaza Murillo, manifestamos nuestro respaldo a las instituciones y a la democracia en nuestro país. Se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional. — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) June 26, 2024

"Ese señor no puede volver a ser más presidente de est e país (...). Legalmente está inhabilitado. La Constitución dice que no puede ser (presidente) más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro gestiones re, re, reelegido; las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado", dijo Zúñiga en el programa No Mentiras.

Este miércoles, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (del Movimiento al Socialismo, MAS, al que pertenecen tanto Evo Morales como Arce) condenó las declaraciones de Zúñiga y apuntó a una reestructuración de las FF.AA. bolivianas. La destitución de Zúñiga no estaba confirmada pero se cree que esto podría haber motivado la sedición.

"Nos preocupa algunas acciones de algunos elementos de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, no solamente ahora, sino desde 2019. Creo que es importante que estas dos instituciones definitivamente direccionen su horizonte para cumplir su rol fundamental, conforme a la Constitución, (...) para una restructuración o refundación real de estas dos instituciones", había expresado Rodríguez -quien algunos ven como posible candidato del MAS para 2025- horas antes.

Repercusiones tras el atentado

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los sucesos en Bolivia y llamó al Ejército a respetar al Gobierno elegido legítimamente.

"La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar", dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de X.

El expresidente Morales, que públicamente ha roto con Arce aunque ambos pertenecen al mismo movimiento socialista, anunció una movilización nacional de sus seguidores en un publicación separada en X.

"Pido al pueblo con vocación democracia a defender la Patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo", dijo el exmandatario.

La movilización militar fue también criticada por la exmandataria conservadora Jeanine Añez, rival política de Arce.

En desarrollo...