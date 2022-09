Murió la Reina Isabel II: cómo fue su relación con Lady Di

La familia real confirmó la muerte de la reina Isabel II, después de 70 años ejerciendo como monarca regente. La soberana de 96 años se encontraba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, acompañada por sus cuatro hijos y gran parte de su familia.

Frente a este suceso, se llevará a cabo el protocolo "Puente de Londres", que incluye una mega estrategia de seguridad para controlar la multitud de personas que se acerca a las puertas del Palacio de Buckingham, una gira del rey Carlos y un apagón de las redes sociales

Murió la Reina Isabel II a los 96 años



Falleció la Reina Isabel II: el "protocolo apagón" que se activó en redes sociales



Murió la reina Isabel II: ¿qué pasaba con su salud?

Según indicó el Palacio de Buckingham, desde finales del año pasado la reina sufría de "problemas de movilidad episódicos". A causa de ello, y por recomendaciones de sus médicos, la monarca se vio obligada a cancelar reuniones planificadas con ministros de alto nivel.

El gran cuestionamiento de su salud fue en el mes de octubre pasado, cuando Isabel canceló un viaje a Irlanda del Norte y pasó la noche en el hospital. Desde entonces los médicos del Palacio han estado especialmente atentos a la reina.

Reina Isabel II: sus 70 años de reinado en cifras



Reina Isabel II de Inglaterra: quiénes fueron los Papas, los primeros ministros y las guerras durante su reinado







Cómo era la relación de la reina Isabel II con Lady Di

Frente a las noticias del fallecimiento de la reina Isabel no tardaron en llegar las bromas pesadas a Twitter. Muchos usuarios imaginaban lo que sería un encuentro en el cielo entre la monarca y Diana Spencer, la primera esposa del príncipe Carlos. En pocas palabras, no era un bello momento. ¿Por qué es esto? ¿Cómo era la relación entre ambas integrantes de la realeza?

Para empezar, contrario a lo que se demuestra en varias representaciones fílmicas, Diana había conocido a la reina mucho antes de que comenzara a cortejar al príncipe Carlos. Esto se debe a que ella se crió en círculos reales cercanos con su padre escudero de la reina y sus dos abuelas como damas de honor de la Reina Madre (madre de Isabel II).

En un principio la reina de Inglaterra aprobó la relación de su hijo con Diana, puesto que ella tenía todas las características para convertirse en Princesa de Gales. Sin embargo, el conflicto inició con los escándalos en los que se vio envuelto el matrimonio.

EN VIVO: murió la Reina Isabel II



Alarma por la salud de la Reina Isabel II: su delicado estado y un preocupante comunicado

Lady D y Carlos: el quiebre en la relación con la reina Isabel II

Aún casado con Diana, el príncipe Carlos entablo una relación con Camila Parker, su actual esposa. El engaño se dio a conocer a todo el mundo y tuvo sus repercusiones en la salud y en el bienestar de Lady Di. Este suceso género repudio por gran parte del pueblo británico que tenía su corazón con la princesa poco convencional y empática hacia los enfermos.

Si bien la reina Isabel I apoyó y trató de ayudar a Diana a recuperar su matrimonio, hubo ciertos comportamientos que debilitaron la relación entre suegra y nuera. Entre ellos, el vínculo cercano que generaba con el personal de servicio. La princesa de Gales no tenía problema en conversar sus intimidades con los guardaespaldas, cocineros y mayordomos del Palacio.

Por otro lado, a la reina no le agradaba el trato de Diana con la prensa. Mientras que ella era cuidadosa y reservada, la princesa de Gales no se guardaba palabras y hasta lanzaba duras críticas sobre su exesposo y el mundo de la realeza. La soberana no pudo tolerar cuando su ex nuera filtro los acuerdos económicos a los que habían llegado cuando se separó del príncipe Carlos.

¿Qué le pasó a Lady D?

El trágico final es conocido por todos. El 31 de agosto de 1997, Lady Di tenía 36 años. El auto en el que viajaba junto a su pareja, Dodi Al Fayed, se estrelló en la capital francesa. Ambos perdieron la vida. Desde entonces, este hecho dispara teorías conspirativas y especulaciones de todo tipo vinculadas a la relación tensionante entre ella y la corona británica.