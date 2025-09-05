Hallazgo del siglo: encontraron millones de toneladas de oro en un país desconocido y lo podrían convertir en una potencia

El oro es una herramienta financiera clave para los países debido a su alto valor y referencia como estabilidad financiera y reserva. Por tal motivo, muchas naciones buscan explotar estos tipos de yacimientos para fortalecer su economía y convertirse en potencias.

Ahora, un país desconocido del centro de Asia descubrió una mina que guarda cerca de 4,6 millones de toneladas de oro. De esta manera, su producción podría colocarse como uno de los nuevos gigantes a nivel mundial y reconfigurar el mapa sobre este mercado millonario.

El país con millones de toneladas con oro que muy pocos conocen

Existe un enorme depósito de oro llamado Altyn Tor , en la región Naryn de Kirguistán. En este sitio, la empresa minera india Deccan Gold Mines comenzó sus operaciones, lo cual marca la primera incursión en el extranjero de una compañía de su país en este tipo de yacimientos.

El yacimiento Soltan Sary se extiende por 300 km con condiciones climáticas complicadas debido a su altitud de 3000 metros.

La filial local de Deccan, Avelum Partners LLC, llevará a cabo la producción, dado que posee una participación del 60% de la mina. Se espera que para octubre de 2025 comiencen a fabricar lingotes de oro .

¿Cómo es este yacimiento de oro?

Las primeras evaluaciones geológicas de la mina estiman que hay más de 4 millones de toneladas. Sin embargo, destacan las duras condiciones climáticas de la zona, la cual está a 3300 metros de altitud, de acuerdo a lo informado por The Times of Central Asia.

Se trata de una fuente de metal perteneciente a un yacimiento de oro más grande de Solton-Sary, la cual fue descubierta en la década de 1940 por geólogos soviéticos.

La actividad minera en esta zona estuvo activa desde 1990 hasta principios de los años 2000, cuando se suspendió debido a la falta de inversión.

La importancia de este yacimiento para India y Kirguistán

El nuevo proyecto de minería servirá a ambos países, quienes se beneficiarán con esta explotación. Y es que se prevé una producción de 1,2 gramos de oro por tonelada, debido a la ley kirguís que lo establece, por lo que representará unas 60 toneladas de reservas al año.

Con este proyecto, India pasaría de ser solo un consumidor a convertirse en uno de los mayores productores auríferos del mundo. En el caso de Kirguistán, su producción se estima en 23,6 toneladas anuales y está en el puesto 34 a nivel mundial, según el Consejo Mundial del Oro.

Tras el anuncio de Deccan Gold Mines sobre su expansión internacional, la compañía tuvo un incremento considerable en sus acciones. Vale destacar que es la única empresa minera de oro que cotiza en la bolsa de valores de India.

¿Qué país produce más oro en el mundo?

