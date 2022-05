Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, Día 72: Moscú ahora dice que no usará armas nucleares

El papa Francisco ha afirmado que la guerra que se está librando desde hace más de dos meses en Ucrania "tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero".



"Incluso antes de que terminara la pandemia, el mundo entero se enfrentó a un nuevo y trágico desafío: la guerra en Ucrania. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial nunca han faltado guerras regionales, hasta el punto de que a menudo he hablado de una tercera guerra mundial en trozos", ha manifestado el pontífice.



"Sin embargo, esta guerra, tan cruel y sin sentido como cualquier otra, tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero y no puede no despertar la conciencia de cada cristiano y de cada Iglesia", ha añadido.



El papa, que ha condenado en numerosas ocasiones la guerra en Ucrania, ha mostrado la disponibilidad del Vaticano a "hacer todo lo posible" para ayudar a lograr una solución pacífica.