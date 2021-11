Tras Evergrande, otra desarrolladora china preocupa a los mercados: la Fed teme un contagio mundial

Tras la crisis de Evergrande, otro desarrollador chino, Kaisa Group, preocupa a los mercados. Kaisa es el tercer desarrollador más endeudado en dólares del país y fue el primero en defaultear sus bonos en dólares en 2015 .

Según reportó Reuters, Kaisa habría dicho en una reunión con un grupo asesores del gobierno chino, bancos y empresas inmobiliarias, que necesitaba ayuda para pagar a acreedores, trabajadores y proveedores . "Pedimos sinceramente a los inversores que den a Kaisa más tiempo y paciencia", dijo en un comunicado en su cuenta oficial de WeChat el lunes.

Bloomberg dijo que la empresa también canceló una reunión con inversores en sus productos de gestión de patrimonio, prevista para este miércoles.

Los rumores de incumplimiento arrastraron los bonos de otras grandes desarrolladoras del país. Country Garden (la mayor constructora de China por ventas) y China Vanke (considerada una de las empresas más sólidas del sector, debido a la participación parcial del Estado) registraron las mayores caídas de precios de sus bonos.

La compañía tiene pendiente dos pagos de intereses esta semana por casi u$s 89 millones. Fitch rebajó la calificación de Kaisa de CCC+ a CCC-, citando el deterioro de sus finanzas, las dificultades para vender activos y la deuda no declarada de su unidad de gestión de patrimonio.

Después de Evergrande (cuya deuda supera los u$s 300.000 millones, con u$s 19.000 millones en el mercado internacional de bonos), Kaisa es el segundo desarrollador que tiene que pagar más por bonos el próximo año. Según Reuters, Beijing ha está persuadiendo a empresas estatales y desarrolladoras aliadas para que compren algunos activos de Evergrande. Este miércoles, el gigante chino deberá pagar u$s 148 millones en cupones que vencieron en octubre pasado, y otro pago de u$s 255 millones por sus bonos a 2023 y 2025 en diciembre.

Los acreedores se preparan para una eventual reestructuración de deuda que podría figurar entre las mayores de la historia de China.

Los rumores se producen sólo horas después de que la Reserva Federal alertara en su informe de estabilidad financiera que el sector inmobiliario chino suponía "riesgos para el sistema financiero de los Estados Unidos".

"Dado el tamaño de la economía y el sistema financiero de China, así como sus amplios vínculos comerciales con el resto del mundo, las tensiones financieras en China podrían tensar los mercados financieros mundiales a través de un deterioro del sentimiento de riesgo, plantear riesgos para el crecimiento económico mundial y afectar a Estados Unidos", dijo el banco central el lunes.

"El actual enfoque regulatorio sobre las instituciones apalancadas tiene el potencial de estresar a algunas corporaciones altamente endeudadas, especialmente en el sector inmobiliario, como ejemplifican las recientes preocupaciones en torno a China Evergrande Group", agregó la Fed en su informe.

La Reserva Federal también señaló que el sistema financiero chino podría verse sometido a presiones si se producía un efecto derrame "en las empresas financieras, una corrección repentina de los precios inmobiliarios o una reducción del apetito de riesgo de los inversores".