Donald Trump: "Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos"

El expresidente Donald Trump dijo que "nunca pensó que algo así podría suceder en Estados Unidos" en la noche de este martes después de ser procesado en la ciudad de Nueva York.

"El único crimen que he cometido es defender sin temor a nuestra nación de quienes buscan destruirla", dijo Trump desde su propiedad Mar-A-Lago en Florida.

El expresidente salió a hablar ante una multitud de sus simpatizantes mientras sonaba la canción "Proud to be an American". La multitud coreó "U-S-A" mientras él se acercaba al micrófono.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Trump en relación con su presunto papel en un plan de pago de dinero por silencio y encubrimiento, que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que data de las elecciones presidenciales de 2016.

La acusación de un jurado investigador de Nueva York se hizo publica martes, lo que proporcionó al público y al equipo legal de Trump detalles sobre los cargos que hay en su contra por primera vez. Trump se declaró inocente de 34 cargos penales por delitos graves.