EE.UU. y Reino Unido bombardearon Yemen: por qué la región es tan importante y quiénes son los hutíes

Tropas de Estados Unidos y el Reino Unido , con apoyo de países aliados, realizaron ataques contra varios objetivos hutíes en Yemen como "respuesta directa" a operaciones de ese grupo rebelde contra buques occidentales en el mar Rojo, afirmó el presidente estadounidense Joe Biden.

La ofensiva ordenada por Washington y Londres contra varias provincias controladas por rebeldes suceden luego de meses de ataques por parte de los hutíes contra embarcaciones de banderas internacionales que utilizaban la ruta comercial del mar Rojo.

Según una fuente de la Casa Blanca citada por la señal estadounidense CNN, los ataques estaban siendo realizados por aviones de combate y buques de guerra en represalia por las recientes operaciones de los hutíes con respaldo de Irán.

Las operaciones se efectuaban con aviones de combate y misiles Tomahawk, y no incluían aeronaves no tripuladas, según la fuente. En este sentido, la Casa Blanca advirtió que los repetidos ataques hutíes a las rutas marítimas internacionales en el sur del mar Rojo no se podían tolerar más.



¿Por qué EE.UU. y Reino Unido bombardearon Yemen?





Los ataques a áreas controladas por los hutíes en Yemen fueron "una respuesta directa a ataques hutíes sin precedentes contra buques marítimos internacionales en el mar Rojo", informó Biden en una declaración divulgada poco después que se conociera la noticia de los bombardeos.



" Las fuerzas militares estadounidenses, junto con el Reino Unido y el apoyo de Australia, Bahréin, Canadá y los Países Bajos, llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen ", detalló el mandatario.

Biden agregó que esos bombardeos se dirigieron a "varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes para poner en peligro la libertad de nevegación a lo largo de una de las vías fluviales más vitales del mundo ".

En este contexto, algunas de las compañías navieras y petroleras más grandes del mundo deben utilizar utilizar otras rutas comerciales mucho más largas para proteger a sus tripulaciones, barcos y mercancías, lo que genera complicaciones en el transporte marítimo internacional .

El jefe de la Casa Blanca señaló que "el mes pasado, Estados Unidos lanzó la Operación Guardián de la Prosperidad , una coalición de más de 20 naciones comprometidas con la defensa del transporte marítimo internacional y la disuasión de los ataques hutíes en el mar Rojo".

"También nos unimos a más de 40 naciones para condenas las amenazas hutíes", agregó.



El papa Francisco alertó sobre la "desesperada situación" de los palestinos de Gaza

¿Por qué la región de Yemen es tan importante?





"Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas, la economía global y el libre flujo del comercio en las vías fluviales críticas de la región", advierte una declaración firmada por Estados Unidos y otros 12 países la semana pasada.



Los ataques también son una señal de la creciente alarma internacional sobre la amenaza a una de las principales vías fluviales del mundo .

Durante semanas, Estados Unidos trató de evitar ataques directos contra Yemen debido al riesgo de una escalada en una región, pero los ataques hutíes en curso contra el transporte marítimo internacional determinaron a la coalición a actuar, según altos funcionarios de la Casa Blanca.

Aunque Estados Unidos ejecutó ataques en Irak y Siria contra grupos respaldados por Irán desde el estallido de la guerra en Gaza, este es el primer ataque conocido contra los hutíes en Yemen.

La operación se produjo en un momento de enorme tensión en Medio Oriente, mientras Washington busca garantizar que la guerra en Gaza no se extienda a la región en general.



Los rebeldes han lanzado misiles y drones contra navíos cargueros que trataban de cruzar el Canal de Suez con destino a Occidente desde Oriente y viceversa.



El canal de Suez es un eje estratégico del comercio mundial, ya que a lo largo de un año pasa por allí alrededor del 10% del comercio mundial por tonelaje y el 9% del petróleo transportado por mar, equivalente a 5,5 millones de barriles al día.

¿Quiénes son los hutíes?

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, buscan desde 2015 quedarse con el control de Yemen, uno de los países más pobres de Medio Oriente que está justo a las puertas del mar Rojo.

El movimiento hutí, también conocido como Ansarallah (Partidarios de Dios), es un bando de la guerra civil yemení que lleva casi una década. Surgió en la década de 1990, cuando su líder, Hussein al-Houthi , creó la "Juventud Creyente", un movimiento de resurgimiento religioso de una subsecta centenaria del Islam chiita llamada zaidismo.

Los zaidis gobernaron Yemen durante siglos, pero fueron marginados bajo el régimen sunita que llegó al poder después de la guerra civil de 1962. Al-Houthi creó el movimiento para representar a los zaidis y resistir al sunnismo radical. Así, sus seguidores más cercanos pasaron a ser conocidos como hutíes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la guerra en Yemen por el poder se ha convertido en la peor crisis humanitaria del mundo: casi un cuarto de millón de personas han muerto durante el conflicto.

Los hutíes apoyaron a Hamás en la guerra que estalló el pasado 7 de octubre en Gaza y desde entonces advirtieron que atacarían a los barcos cuyo destino fuera Israel, aunque no está claro que todos los buques afectados por su ofensiva se dirigieran a este país.

¿Qué es la Operación Guardián de la Prosperidad de Estados Unidos?



Se trata de una coalición militar liderada por EE.UU. e integrada por diferentes países con el objetivo de garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el mar Rojo.

La coalición, que actúa bajo el nombre de Operación Guardián de la Prosperidad (Prosperity Guardian) que comanda Washington, sumó también al Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Bahréin y Seychelles