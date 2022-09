Sin memes: Mirtha Legrand recordó a la Reina Isabel II con un mensaje sobre Malvinas

La Reina Isabel II falleció a los 96 años de edad , luego de 70 años de reinado en Reino Unido. La noticia conmocionó el mundo entero y en nuestro país algunos usuarios llenaron las redes sociales con cientos de memes de la "competencia de vida" entre la monarca y Mirtha Legrand, por sus respectivas edades.

La conductora y actriz Mirtha Legrand tiene 95 años y ayer se refirió a la muerte de la Reina Isabell II, quien falleció a horas de la tarde en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia.

" Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años... Fueron 70 años de reinado. Toda una vida", lamentó Mirtha Legrand en diálogo con la revista Gente.

" Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero ", recordó sobre los emblemáticos looks de la difunta monarca británica.

Mirtha Legrand consideró que fue una "gran reina", sin embargo tras deslizar varios elogios hacia la monarca, se refirió a la Guerra de Malvinas, disputa territorial que enemistó a la Argentina y Gran Bretaña.



" Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos ", agregó la diva en el diálogo que también fue difundido por el noticiero América Noticias.

Horas antes, la conductora había hablado con el programa Intrusos y calificado a la difunta reina como un ser "impresionante". En este sentido, la comparó con "otra reina" argentina.

"Esta semana, la República Argentina también perdió a una de sus reinas, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú", en alusión a la periodista que falleció el martes a los 87 años de edad.



Las declaraciones de la conductora de 95 años se producen dentro de un aluvión de condolencias proyectadas hacia la corona británica .

En la Argentina, el Gobierno emitió un comunicado a través de Cancillería en el que expresó su pesar por el fallecimiento de Isabel II: "Isabel Alejandra María Windsor (1926-2022), Reina del Reino Unido bajo el nombre de Isabel II desde 1952. El Gobierno de la República Argentina expresa su pesar por su fallecimiento y acompaña al pueblo británico y a su familia en este momento de dolor".